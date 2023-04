Válek chce zákonem donutit distributory, aby drželi zásoby klíčových léků

Opoziční poslanci, vesměs lékaři, a také šéfka klubu ANO Alena Schillerová kritizují, že je rostoucí nedostatek antibiotik v České republice a chtějí to s vámi ve Sněmovně projednávat. Jak to lze podle vás řešit?

„Nedostatek antibiotik, a to je potřeba znovu a znovu opakovat, je po celé Evropě, dokonce i některých dalších léků, teď je aktuálně nedostatek jednoho preparátu na léčbu diabetu. Je to celosvětový problém. My tady toto řešíme v krátkodobém horizontu jednorázovými dovozy, které nám umožňuje zákon, který naše vláda přijala v loňském roce. Příští týden ponesu na vládu zase žádost o schválení úhrady na další balík antibiotik, které se nám podařilo takto sehnat.

Ze které země? Z Asie?

To bych teď nechtěl. Bezesporu ne z Asie. Je to od distributorů, od výrobců.

A ve Sněmovně to s poslanci nechcete řešit?

Můžeme o tom debatovat, ale zdravotní výbor o tom uspořádal velmi dlouhý, intenzivní seminář, který trval několik hodin, a myslím si, že zdravotní výbor je ten, který by to měl organizovat. Předpokládám, že další semináře na to téma budou v důsledku našeho řešení střednědobého a dlouhodobého.

A to střednědobé, respektive dlouhodobé řešení je změna legislativy, kterou bychom chtěli letos předložit Poslanecké sněmovně tak, aby platila od podzimu, která velmi jednoduše donutí výrobce, respektive distributory, aby drželi zásobu těch léků, které my označíme za klíčové, typicky sezonní léky na nachlazení, aby je drželi v zásobách alespoň dva měsíce. Je tam řada dalších bodů, ale toto je to zásadní. A toto bych chtěl, abychom měli již na podzim, takže již na podzim bychom takto měli vyřešenou tu situaci.

Když bude přijatý zákon a distributoři budou mít povinnost držet zásoby, tak se podle vás nemůže stát, aby byly výpadky důležitých léků?

No ano. Kdyby to moji předchůdci udělali, tak by tato situace nikdy nenastala. A pak s tím souvisí druhý bod, kdy se snažíme... My máme výrobce v České republice, ale ti výrobci nepatří majitelům v České republice, často jsou to nadnárodní koncerny a není úplně jednoduché je přesvědčit, aby registrovali lék na českém trhu. Ten náš trh je pro ně příliš malý a oni často nemají zájem je k nám vůbec dodávat. Proto hledáme v kvalitních zemích jako je Korea, jako je Japonsko, mohou to být další země, které mají výrobu těch léků, včetně aktivních látek.

Hledáme cesty, jak jednak přesvědčit jejich výrobce, aby ty léky registrovali na českém trhu – to se teď paní předsedkyni Pekarové Adamové při cestě do Jižní Koreje podařilo – a plánujeme stejně postupovat třeba v Japonsku. Za druhé – snažíme se s nimi dohodnout, aby pobočky těchto firem postavily výrobu v České republice. Především na ty léky, které jsou takzvaná generika. To jsou ty běžné léky, kde ten výrobce má malý zisk a kde často ti evropští výrobci kupují aktivní součásti léků v Indii nebo v Číně. Naopak ti korejští výrobci ty aktivní látky vyrábějí v Koreji.

A to by se mohlo stihnout také letos?

Tady se domnívám, že tak jak jsou zatím ty smlouvy nastavené a jak jednání v Koreji probíhala, že bychom mohli v letošním roce schválit dovoz léků z Koreje. Teď to záleží hodně na SÚKL.

Já jsem myslel to, že by budovali pobočky v České republice.

Pevně věřím, že se nám podaří v letošním roce dospět k nějakém kroku, který povede k tomu, že finálně tady spustí výrobu.