Záchranáři dostanou odměny 120 tisíc korun. Blatný je odmítal, Arenberger kývl

Záchranáři dostanou vyšší odměny, a to 120 tisíc korun. Pro iDNES.cz to potvrdila šéfka odborů Dagmar Žitníková. Návrh podle jejich slov podporoval i premiér Andrej Babiš. Exministr Jan Blatný požadoval pro všechny zdravotníky odměnu 75 tisíc korun, vyšší odměny by podle něj nebyly férové.