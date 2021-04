V pondělí přibylo v Česku 3301 případů nákazy, o 567 méně než před týdnem

V pondělí bylo provedeno 20 937 PCR a 178 490 antigenních testů. Data uvedlo ministerstvo zdravotnictví na svém webu.



Počet nových pozitivních případů se už týden drží mezi třemi a čtyřmi tisíci. Výjimkou je minulé úterý, kdy laboratoře vykázaly 5 057 případů. A také víkend, kdy přibylo celkem 2 370 případů. Ve dnech volna se ale obecně méně testuje.



V nemocnicích je aktuálně hospitalizovaných 4 108 lidí, ve vážném stavu je 888 pacientů. Celkem covidu podlehlo 28 640 lidí.

Počty lidí s covidem-19 v nemocnicích postupně klesají. Už v předchozích dnech se tak množství pacientů dostalo na nejnižší čísla od října. Statistiky ministerstva však nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky covidu-19. Počty obsazených lůžek v nemocnicích jsou tak stále vysoké.

Podle údajů zdravotníků už téměř 878 tisíc lidí má ukončené očkování oběma dávkami. Oproti minulému pondělí je to pokles o desetinu, kdy z 62 000 klesl počet očkovaných na 55 085.

První dávku má zatím téměř 1,650 milionu lidí. V pátek by se měla otevřít registrace pro lidi nad 60 let. Podle premiéra Andreje Babiše by se pak hranice pro očkování měla posunout o pět let.

Vzhledem k epidemiologickému vývoji chce vláda ve čtvrtek představit plán rozvolnění, konkrétně otevírání obchodů a služeb. Po jednání vlády to v pondělí oznámil Karel Havlíček.



Denní nárůst počtu potvrzených nákaz covid-19 v ČR