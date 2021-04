Slíbil jste nám něco jiného, píši odbory Blatnému o odměnách. Boj pokračuje

Ministr zdravotnictví na páteční tiskové konferenci zdůraznil, že vyšší odměnu záchranářům nedá. Již v minulosti uvedl, že by to bylo vůči ostatním zdravotníkům, kteří dostanou odměnu za práci v první linii 75 tisíc korun, nefér. Blatný se rozhodl záchrankám odměny vynahradit jinak, a to novelou kompenzační vyhlášky.

„Pro segment zdravotnické záchranné služby je stanovena stejná výše odměny a zároveň bylo dohodnuto, že do kompenzační vyhlášky pro rok 2021 bude zahrnuta bonifikace za převoz pacienta s prokázanou diagnózou covid-19 ve výši 450 korun,“ uvedlo v pátek ministerstvo.

Není to odměna pro záchranáře

Ministr k tomu připojil komentář, že je to jakási obdoba toho, že v nemocnicích mají lidé, kteří pracují s covidovými pacienty, různé příplatky: „Touto formou je to řešeno právě pro záchranáře. Držím se svého stanoviska, že je spravedlivé a správné ke všem zdravotníkům přistupovat stejně.“

Šéfka odborů Dagmar Žitníková ministrovi Blatnému v dopise, který má redakce iDNES.cz k dispozici, odpověděla, že s údajnou částkou za převoz stejně nesouhlasí. O tento příplatek by se totiž dělila posádka celého zdravotnického vozu. Obvykle jde o tři zdravotníky, na každého by tak vyšlo 150 korun. To podle ní nepředstavuje ani třetinu oproti 500 korun hodinového příplatku pro zdravotníka ARO a JIP.



Sporem nyní zamíchal i prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR (AZZS) Marek Slabý, který iDNES.cz upozornil, že 450 korun není žádný bonus pro záchranáře.

„Informace začala žít zvláštním mediálním životem. Nejedná se o žádný bonus pro záchranáře. Je to výkon číslo 66, který zohledňuje to, že pacienti, kteří jsou covid pozitivní, musí být ošetřeni za použití ochranných pomůcek a vozidla musí být dekontaminována. Takže náklady na výjezd dané posádky jsou vyšší, a proto je tam tento dodatkový výkon,“ komentoval „odměnu“ Marek Slabý.



Šéf AZZS Slabý na dotaz iDNES.cz, proč to ministr interpretoval jako „odměnu“ pro záchranáře, uvedl: „Nerozumím, proč se tohle kolem odměn děje. Nelze to vykládat, že by každá posádka dostala 450 korun a dělila si ji mezi sebou. Je to úhrada pojišťoven poskytovatelům záchranných služeb,“ podotkl Slabý a pro iDNES.cz dodal, že informace o bonifikaci přišla od pojišťoven již koncem února.



Jenže jasno není stále není ani ohledně výše odměn. Odbory stále trvají na svém, tedy na odměně 120 tisících pro záchranáře. „Stanovení odměn ve výši 120 tisíc korun pouze pro zdravotníky pracující u záchranné služby by bylo neodůvodněné a již nyní se na ministerstvo obrací zdravotníci z nemocnic nebo dopravní služby, že to považují za diskriminační,“ stojí v dopise, který ministr zaslal odborům a redakce iDNES.cz jej má k dispozici. Odbory to ale považují za nespravedlivé.

„Nelůžkovým poskytovatelům zdravotních služeb přináší mimo jiné odměnu za pokračující práci během epidemie, a to formou navýšení kompenzací. Maximální odměna na jednoho zdravotnického pracovníka je stejně jako v lůžkových zařízeních 75 tisíc korun a týká se i záchranek tak, jak bylo dohodnuto s odbory, které s touto sumou souhlasí,“ reagoval v pátek Blatný.



Odbory: Slíbil jste nám něco jiného

Odbory ale s tímto stanoviskem ministra Blatného nesouhlasí. „Dál trváme na vyplacení odměn pro zdravotnické pracovníky zdravotnických záchranných služeb,“ ohradila se šéfka odborů Dagmar Žitníková.

Ta v dopise označila přístup ministerstva zdravotnictví za diskriminační. „Odůvodnění, které jste nám zaslal, nevychází z objektivního zhodnocení situace a navíc je v rozporu s naším telefonickým rozhovorem na toto téma,“ odvrátila Žitníková a pokračovala: „Připomínám větu, kterou jsem vám sdělila při našem osobním jednání. Záchranka je pojízdné ARO.“ Odborářka v dopise však rovněž zdůraznila, že podobný střet ohledně odměn vedla již s ministrem Adamem Vojtěchem.

V roce 2020 dostali záchranáři odměny 120 tisíc korun. Zároveň pro zdravotníky pracující u poskytovatelů lůžkové péče byla vyplacena odměna ve výši 75 tisíc korun. „Pro rok 2020 jsou vyšší odměny pro záchranky zdůvodněny neexistencí bonifikací za covid pacienty,“ hájil se Blatný.



„Naši záchranáři jsou během probíhající pandemie mimořádně vytížení, už více jak rok pracují ve zcela jiném režimu a zátěži, a nadstandardní odměny si zcela jistě zaslouží,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí záchranky Jihomoravského kraje Hedvika Kropáčková.



V minulém týdnu premiér Andrej Babiš pro iDNES.cz uvedl, že o odměnách pro záchranáře bude jednat s ministrem Blatným. „Mluvil jsem i s pojišťovnami a požádám pana ministra, aby to zkrátka napravil, jelikož si to (záchranáři) zaslouží,“ řekl pro iDNES.cz premiér. Původně měli záchranáři dostat 75 tisíc korun jako ostatní zdravotníci.

„Souhlasím s tím, že by záchranáři měli dostat stejnou odměnu, jak jsme jim dali my jako vláda, i když oni nám nepatří. Samozřejmě vnímáme jejich záslužnou činnost a nasazení v první linii. Oni jsou vlastně pojízdné ARO, takže podporuji návrh paní Žitníkové. Pokud jsem dali stejně zdravotníkům, není důvod dávat záchranářům méně,“ dodal ve čtvrtek premiér Babiš pro iDNES.cz. Premiéra oslovila redakce i v úterý. Ten však prozatím neodpověděl.