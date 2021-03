Blatný odmítl dát záchranářům vyšší odměny. Bylo by to nefér, tvrdí

Ministr zdravotnictví na Twitteru uvedl, že trvá na tom, aby všichni zdravotníci dostali stejné odměny, a to včetně záchranek, tedy 75 tisíc. „Navýšení odměn jedné skupiny oproti jiné je nefér. Vážím si práce všech zdravotníků, a proto chci odměnit všechny stejně. Odměn se dočkají nejpozději v květnové výplatě,“ uvedl na sociální síti Blatný.

Při první vlně dosáhli záchranáři za práci v první linii na odměnu až 120 tisíc korun. Nyní by podle předsedkyně odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkové měli dosáhnout na odměnu „jen“ 75 tisíc korun. Tedy stejně jako ostatní zdravotníci.

Jenže podle Žitníkové, která o odměnách s ministrem již jednala, je to nespravedlivé, jelikož zdravotníci na covidových odděleních dostávají příplatky, ale záchranáři nikoliv.

„Pan Blatný si myslí, že všichni mají dostat stejně. Říkal, že se máme obrátit na kraje, aby ten zvláštní příplatek záchranářům vyplatily,“ reagovala na postoj ministra zdravotnictví Žitníková. Odbory se podle ní už na kraje obrátily loni, jenže zatím bez odezvy.

„Chtěli jsme po hejtmanech jestli by bylo možné záchranářům zvýšit zvláštní příplatky vzhledem ke zvláštní situaci. Většina krajů říká, že mají rozpočty napjaté. On to asi nikdo nepopírá, že by se to zaplatit mělo, ale je to o tom, kdo to má zaplatit,“ řekl pro iDNES.cz odborářka Dagmar Žitníková, která v úterý bude o situaci jednat s jednotlivými záchrankami: „Nechceme to tak nechat.“

Každý druhý výjezd je ke covid pozitivnímu

„Myslíme si, že by odměna pro záchranáře měla být vyšší. A to z jednoho prostého důvodu. Záchranáři oproti nemocnicím nedostávali žádný zvláštní příplatek za ošetřování covid pozitivních pacientů,“ uvedla již v minulém týdnu pro iDNES.cz šéfka odborů Žitníková. Ta zároveň poukázala, že zhruba každý druhý výjezd záchranářů je právě ke covid pozitivnímu pacientovi.

„Když výjezd ke covidovému pacientovi skončí, sanitka se musí vydezinfikovat, aby se další pacient nenakazil. Záchranáři se musí vysvléci a připravit na další výjezd. Vše se prodlužuje,“ podotkla předsedkyně odborů a současně upozornila, že ani v době epidemie neskončily infarkty nebo mozkové mrtvice.

„Naštěstí trochu klesly dopravní nehody, ale není to zase tak extrémní pokles. Tolik výjezdů, kolik mají teď, záchranáři neměli nikdy. Procento výjezdů se navýšilo minimálně o padesát procent. Přitom záchranáři nedostali žádné zvláštní příplatky,“ řekla Žitníková. Podle ni by odměna byla jakýsi doplatek dluhu, který má stát vůči záchranářům.

Mluvčí středočeských záchranářů Petra Effenbergerová v minulém týdnu pro iDNES.cz uvedla, že záchranáři nyní vyčkávají, zda se částka ještě změní. „Nebylo to tak, že by týdny kolovaly informace o tom, že budou odměny takové, a pak se řeklo něco jiného. Moment překvapení to nebyl, ale samozřejmě čekáme, jestli se situace změní a bude to napraveno. Záchranáři jsou ti, kteří jsou u toho covidového pacienta jako první,“ řekla Effenbergerová.