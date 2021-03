V Česku je lék firmy Regeneron. O jeho využití promluví zástupci Motola

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Lék dorazil do Česka v pátek, jeho dodávku očekává i Fakultní nemocnice Brno. Z těchto dvou zařízení se pak bude distribuovat do dalších nemocnic. Další dávky by měly dorazit i v dubnu a v květnu.

Látka pod názvem Regn-Cov2 je určena pro pacienty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. Může jít mimo jiné o pacienty po transplantaci, s onkologickým, hemato-onkologickým či autoimunitním neurologickým onemocněním, s cukrovkou prvního typu nebo lidi s vysokou obezitou.

Lék je určen pro pacienty, kteří zatím nevyžadují hospitalizaci kvůli nemoci covid-19, u kterých příznaky onemocnění netrvají déle než sedm dní a neuplynuly více než tři dny od pozitivního testu na koronavirus. Současně musí být starší dvanácti let s váhou alespoň čtyřicet kilogramů.

Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání tohoto neregistrovaného léku na začátku března, výjimku udělilo pro 12 tisíc dávek preparátu. Lék je kombinací protilátek casirivimab a imdevimab, což jsou proteiny, které mají bránit vstupu viru do lidských buněk. V současnosti se používá v USA, Evropská agentura pro léčivé prostředky na začátku února zahájila jeho průběžné hodnocení. Jako první v Evropské unii se rozhodlo tento lék experimentálně používat Německo. Léčbu tímto lékem také na podzim podstoupil tehdejší prezident USA Donald Trump.