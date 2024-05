Soud se zabýval záznamy ze seancí kutnohorské sekty, vyloučil veřejnost

Několikahodinový audiozáznam, který má zachycovat, jak se autoritářský léčitel Richard Š. choval během sezení ke svým klientům, tajně pořídily jeho někdejší spolupracovnice, nebo možná přesněji – služky.

V rámci hlavního líčení je u soudu předložila státní zástupkyně Jana Murínová, která je získala od středočeských policistů objasňujících druhou větev kauzy (více zde: Člen sekty z Kutné Hory spáchal sebevraždu. Bál se rituálu, kde ubili muže).

Žalobkyně zároveň žádala, aby audio nemohla slyšet veřejnost a nedošlo tak k narušení probíhajícího vyšetřování druhé části případu. Předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová jí vyhověla a veřejnost vyloučila.

Soudkyně ještě předtím provedla všechny listinné důkazy a připomněla, že posledním, co zbývá, je dokončení výslechu revizního znalce z oboru psychiatrie, což by mělo proběhnout za dva týdny. Zároveň upozornila, aby si strany připravily své závěrečné řeči.

Obhajoba zpochybňuje revizní posudek, který měl vnést jasno do toho, zda obžalované ženy byly při údajném vraždění při smyslech a zda věděly, co dělají. Advokáti proto soudu navrhli neobvyklý krok – revizi revizního posudku.

„Podle našeho názoru nebyl zadán jako revizní posudek a nesplňuje jeho náležitosti. Podle toho, jak při minulém hlavním líčení probíhal výslech pana profesora Hosáka (znalce – psychiatra, pozn. red.), tak máme za to, že jeho závěry, už jen z odborného hlediska, nejsou správné,“ řekla iDNES.cz obhájkyně Andrea Vejběrová.

Obhajoba je od počátku přesvědčená, že klientky byly pod tak silným vlivem vůdce sekty Richarda Š., že jednaly v podstatě jako roboti, a když jim muž údajně řekl, ať ho zabijí, poslechly. Revizní znalci však mají jiný názor – podle nich si ženy byly vědomy, co páchají.

„Žádné pochybnosti o revizním znaleckém posudku nemám. Znalci zcela logicky, odborně a jednoznačně vyvrátili závěry znaleckých posudků zpracovaných na žádost obhajoby. Naopak potvrdili správnost posudků z přípravného řízení,“ uvedla státní zástupkyně Jana Murínová.

„Narušené“ dítě

V průběhu pondělního hlavního líčení zazněly další detaily ze sektářova života tak, jak je ve vazbě v listopadu 2022 sepsala jedna z obžalovaných žen a jeho „pravá ruka“ – bývalá učitelka tělocviku Irena Stejskalová. Richard Š. (†50) se jí svěřil, že podědil léčitelské schopnosti po svém dědovi i tátovi.

„Otec ho brával k léčení klientů a Ríša ho už jako dítě v úspěšnosti léčení předčil. Otec Antonín se bál konkurence a díky svým známostem s lékaři umísťoval Ríšu do ústavů jako ‚narušené‘ dítě. Podle slov Ríši mučil otec Antonín celou rodinu. Dědečka prý přiměl k oběšení se. Babička byla usmrcena tím, že ji strčil ze schodů. Manželka od něj odešla, dceru sexuálně zneužíval. Později ji ochromil zavedením bodného předmětu do páteře. Skončila v ústavu pro postižené,“ vzpomínala obžalovaná žena, co jí sektář vyprávěl o své rodině.

Mladý léčitel se zpočátku živil jako vrátný nebo kuchař v kutnohorské nemocnici. Časem si ve městě pořídil byt. Nastěhoval se tam s Olgou P. a jejími dvěma dcerami. Trojice žen se starala o jeho zázemí, domácnost, poštu, oblečení i kontakt s vnějším světem.

V bytě začal léčit. Půlhodinové seance, za které inkasoval 500 korun, provozoval sedm dní v týdnů, vždy od šesté hodiny ranní do desíti večer. Noví klienti se k němu dostávali prostřednictvím těch, které už „léčil“. Nejprve bral jednotlivce, později dvojice i početnější skupinky lidí – to už pracoval jen v neděli a v pondělí. „Říkal, že má tady na Zemi vyšší poslání a že léčení lidí je pro něj něco jako vedlejšák,“ vzpomínala Stejskalová.

Klientům doporučoval, ať konzumují enzymové tablety, dále jim „ordinoval“ denní cvičení, zejména kliky, a denně také měli svou domácnost vytírat Savem, používat čističku vzduchu, žehlit vše včetně ponožek a spodního prádla, otužovat se, nepít kávu a alkohol.

4. května 2023

V sexu střídal matku i dceru

Začátkem prosince 2021 se od něj „hospodyně“ ze dne na den odstěhovaly. Richardovi Š. se zhroutil svět. Svou pobočnici Stejskalovou žádal, ať se s nimi spojí a zařídí, aby se vrátily.

„Telefonát s nimi byl dlouhý a pro mě zdrcující... že už to s Ríšou nemůžou vydržet, že je na ně strašně přísný, že jim stále nadává, že je tam občas i fyzické násilí, že se mu v ničem nezavděčí... a teď přijde to, co se mnou otřáslo... že si teď střídá intimně jednou matku a jednou dceru a že se jim to hnusí a že to takto nechtějí. Mně se sesypal svět, protože jsem celé ty roky (15 let) měla za to, že Ríša žije v celibátu,“ popsala ve svých poznámkách bývalá tělocvikářka.

Richard Š. si pak našel do své domácnosti náhradu – mladou zubní lékařku Magdalenu, která později z lásky k němu přijala jeho příjmení. Udělal si z ní služku, zároveň ji nutil pracovat a v noci měla bdít – hlídat jeho spánek.

Těžko představitelné vypětí, které zubařka prožívala, trvalo zhruba deset měsíců – do října 2022, kdy Magdaleně a učitelce Stejskalové nařídil, aby ho usmrtily.

Samozvaný léčitel podle obžaloby nejprve dobrovolně spolkl lék se zklidňujícími a hypnotickými účinky, který mu zubařka podala. Ihned poté chtěla zavolat záchrannou službu, v tom jí ale muž i pedagožka zabránili. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou podle znaleckého posudku muž zemřel.

Obě vysokoškolsky vzdělané ženy po činu podle obžaloby čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když se tak nestalo, ženy se společně obrátily na policii.

Podle státní zástupkyně vraždily společně a po předchozím uvážení, za což jim hrozí 12 až 20 let vězení.