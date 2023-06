Člen sekty z Kutné Hory spáchal sebevraždu. Bál se rituálu, kde ubili muže

Smrt léčitele Šiffera Záznam událostí Dvě ženy v ložnici bytu v pražských Hájích podle obžaloby 4. října loňského roku v době od 00:45 hodin do 02:00 hodin usmrtily léčitele Richarda Šiffera.

Zubařka Magdalena Šifferová na žádost svého partnera obstarala medikamenty a lékařské nástroje, druhá obžalovaná, Irena Stejskalová poskytla svůj byt na uvedené adrese, kam trojice s domluveným cílem přijela z Kutné Hory.

Zubařka Magdalena Šifferová podala svému muži na jeho žádost lék Rivotril se zklidňujícími a tlumivými účinky. Nezjištěné množství tablet tohoto léku muž dobrovolně požil. Lékařka poté chtěla svému muži přivolat záchrannou službu, to jí ale nedovolil.

Richard Šiffer se po spolknutí léku svlékl, lehnul si do postele a upadnul do bezvědomí. Jeho žena mu nejméně dvěma vpichy injekčně aplikovala lokální anestezii (anestetikum zn. Supracain) do pravého třísla. Poté mu lékařským skalpelem s centimetrovou čepelí způsobila bodnořezné zranění rovněž v oblasti pravého třísla. Čepel skalpelu zůstala hluboko v ráně.

Protože krev z rány vytékala pomalu, ženy se domluvily, že muži po předchozí aplikaci lokální anestezie (opět Supracainu) přeříznou tepnu na ruce.

Zubařka Šifferová vpíchla léčiteli do pravého zápěstí anestezii Supracain a skalpelem mu prořízla zápěstí. Dále mu vpíchla celkové anestetikum Propofol do levého předloktí blízko loketní jamky. Irena S. se mezitím snažila zachytávat vytékající krev do textilií a lavoru. Během pár minut léčitel zemřel na akutní otravu Propofolem.

Obviněné ženy zůstaly s mrtvým v bytě. Magdalena Šifferová si lehla vedle něj na postel, Irena Stejskalová se k nim posadila. Společně pak čekaly, až mrtvé tělo zmizí, jak jim poškozený před svou smrtí sliboval. Takto zůstaly v bytě do následujícího dne a když tělo nezmizelo, obviněné uklidily, umyly se, převlékly, najedly a v 15:40 hodin věc společně osobně oznámily na policii.

Smrti poškozeného mohly ženy zabránit krátce po aplikaci Propofolu odbornou pomocí. Tu mu však neposkytly.