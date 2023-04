Ženy nechtěly léčitele zavraždit, mohou vyváznout i beztrestně, věří advokát

V případu úmrtí léčitele Richarda Šiffera zastupujete Irenu Stejskalovou, která se podle obžaloby podílela na jeho vraždě. Podle vás by však měl být případ hodnocen jako sebevražda spáchaná v rámci sekty. Jak tato sekta podle vaší klientky fungovala?

Richard Šiffer nejprve navázal kontakt s lidmi, kteří ho vyhledali jako léčitele. A pomohl jim s jejich problémy. Zda to bylo objektivní, nebo subjektivní, nedokážu posoudit. Ale prohloubil se tak výrazně vztah mezi nimi a léčitelem. A u mnohých se z toho stal vztah závislosti, kdy byli přímo napojeni na jeho myšlenky, na jeho prosby, příkazy i na jeho tresty.

Šifferova sekta byla naprosto monolitická. Její členové absolutně předřadili přání a vůli vedoucího sekty nad své zájmy. Šiffer například zakazoval matkám kontakt s jejich dětmi. V posledních pěti letech se jeho agresivita stupňovala. Stal se z toho teror na lidech. Násilí, nátlak, tresty za nesplnění pokynů, znásilňování. Oběťmi byli muži i ženy. Mnoho z toho se projevilo i u paní Stejskalové. Její děti nechápaly, co se děje. Stal se z ní robotický člověk, který za správné považoval to, co chtěl Šiffer.