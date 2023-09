Usmrcený léčitel měl dvě partnerky. Dobíjel se sexem, říká jedna z nich

Soud zároveň ve středu rozhodl, že v kauze zadá revizní psychiatrický a psychologický posudek na obě obžalované ženy, které ho měly podle obžaloby zavraždit. Minulý týden vyslechnutí znalci se totiž neshodnou, zda věděly, co páchají, nebo ne.

V úvodu středečního jednání předstoupila před soud poslední svědkyně Jana J., která s léčitelem žila zhruba půl roku. „Poznala jsem ho před 16 lety. Seznámila nás bývalá kolegyně. Zdravotně pomohl jejímu muži, který měl cukrovku. Měla jsem intoleranci na glukózu, tak jsem si myslela, že mi může také pomoct,“ uvedla žena.

Terapie podle ní probíhala korektně. „Sahal mi na ramena, nebo na ruce, teď už nevím. Přenášel do mě léčivou energii. Cítila jsem se dobře. Nikdy nechtěl nic nestandardního, třeba abych se svlékla. Také se na mě díval přes brýle, pak je sundal a díval se mi napřímo do očí. Ty pocity byly palčivé až nepříjemné, ale nedokázala jsem odtrhnout zrak. Lékařka mi později říkala, že to mohla být určitá forma hypnózy,“ pokračovala.

Suché rohlíky a syrová játra

Richard Š. jí postupem času začal dávat najevo, že se mu líbí. „Říkal mi, že jsem byla elf. Bylo pro mě okouzlující, že jsem měla být taková éterická bytost. Byli jsme v nějakém souladu. Jsem poměrně naivní člověk, věřím v lidské dobro, tak jsem věřila i jemu. Přišel mi bezbranný, plachý. Říkal, že ho v dětství týral otec. Stavěl se do role člověka, který potřebuje být opečováván,“ popisovala Jana.

„Tvrdil také o sobě, že je ďábel. Říkal, že může svoje schopnosti použít pro dobro lidí i proti nim. Že jim může pomoct, ale že jim může také ublížit. Věřila jsem tomu,“ uvedla.

S léčitelem začala před šestnácti lety v jeho bytě v Kutné Hoře žít. Vzpomíná třeba na to, jak jí koupil k narozeninám 34 růží. Ale i na to, že znala jen práci a pak byla v třípokojovém bytě dobrovolně zavřená v ložnici. Další místnost totiž obývala Richardova druhá partnerka s dcerou. Vzájemně se prý respektovaly.

„Sdílela jsem s ním lože. Ony byly zavřené vedle. Už si to moc nepamatuji, rozhodně to však probíhalo s respektem a v klidu. Ona i já jsme mu nakupovaly jídlo, platily jsme mu výlohy. Podílela jsem se na chodu domácnosti, uklízela jsem. Chodilo k němu hodně lidí, pak se musel vždycky vyšůrovat celý obývák i předsíň, všechno muselo být čisté. Co se týká našeho soužití, dobíjel se sexem. Moc jsem toho nenaspala, byla jsem permanentně unavená,“ doplnila.

30. června 2023

Jana tvrdí, že se k ní Richard nechoval výrazně agresivně, ale spíš majetnicky. Odtrhnul ji od rodiny, kterou měla ráda, říkal jí, co má jíst. Jednu dobu konzumovala podle svých slov jenom suché rohlíky a syrová játra, z nichž si dělala smícháním s majoránkou „takovou pastu“.

„Nevím, jak se přihodilo, že jsem byla odtržená od rodiny, byla jsem zavřená v ložnici a poslouchala jsem ho. Pak jsem se jednoho dne rozhodla, že už k němu nepřijdu,“ tvrdí. Krátce předtím totiž z únavy bourala v koloně.

„Snažil se mě kontaktovat. Pořád mi psal. Nereagovala jsem. Vyhrožoval, že na mě sešle rakovinu slinivky. Věřila jsem tomu, chodila jsem proto na různá vyšetření. Rakovinou jsem nakonec neonemocněla,“ uzavřela Jana.

Rozsudek možná v prosinci

Hlavní líčení v mediálně sledované kauze spěje k závěru. Vyhlášení rozsudku se však prozatím odkládá nejméně o tři měsíce, než budou revizní znalci z Hradce Králové hotoví s novým znaleckým posudkem. Přislíbili ho údajně do konce roku. Soud další jednání naplánoval na prosinec.

Dvaatřicetiletá zubařka Magdalena Š. a pětašedesátiletá učitelka v důchodu Irena Stejskalová, která rovněž patřila do okruhu léčitelových nejbližších lidí, podle obžaloby usmrtily Richarda Š. po půlnoci na 4. října 2022 v bytě starší z žen v pražských Hájích. Podle žen si muž smrt přál.

Samozvaný léčitel proto nejprve dobrovolně spolkl lék se zklidňujícími a hypnotickými účinky, který mu zubařka podala. Ihned poté chtěla zavolat záchrannou službu, v tom jí ale muž i pedagožka zabránili. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou podle znaleckého posudku muž zemřel.

Obě vysokoškolsky vzdělané ženy po činu podle obžaloby čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když se tak nestalo, ženy se společně obrátily na policii.

Podle státní zástupkyně vraždily společně a po předchozím uvážení, za což jim hrozí 12 až 20 let vězení.