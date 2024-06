Vědkyně o AI: Zatím nemáme technologii, která by najisto ověřila pravost videí

Internet zaplavují falešná, takzvaná deepfake videa, kdy jsou někomu do úst vkládána slova, která nikdy neřekl. Má člověk šanci odhalit podvod?

Je složité rozpoznat realitu. Lidé si nedokážou představit, že by video mohlo být falešné, ale když se díváte na rozhovor s člověkem a vidíte jen jeho obličej, nemáte šanci rozpoznat, jestli je video skutečné, či nikoli. Rady typu, že respondent mrká, hýbe hlavou, pohybuje rty, nefungují. Počítačovým programům stačí tříminutové video natočené mobilem a jsou schopné vložit vám do úst jakýkoli text v několika jazycích. Nejnovější software umí simulovat i emoce, hýbat hlavou a podobně.

Děti by se měly naučit, jak s ChatGPT komunikovat. Správně položená otázka je klíčová. Jednoduchá většinou nevede k dobré odpovědi.