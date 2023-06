S lidmi si hrál pro svoji zábavu, řekla svědkyně o usmrceném léčiteli

Veronika S. měla problém otěhotnět. Proto začala před více než deseti lety navštěvovat léčitele Richarda Š. žijícího v Kutné Hoře. Na nedělní seance dojížděla nepravidelně ze zahraničí, kde v té době žila. Za „léčbu“ platila 500 korun. Sezení podle ní probíhalo tak, že „léčený“ člověk stál, léčitel ho držel za břicho a za záda, kolem seděli ostatní a drželi se za ruce.

„Na svém těle jsem cítila, že mnou prochází nějaká energie. Cítila jsem, v jaké části těla se ta energie nachází. Netuším, jak léčitelé léčí. Každý má svoje metody. Když jsem se ho na to ptala, nedokázal mi to vysvětlit. Určitě mi nějak pomohl, například výživovými radami,“ uvedla svědkyně. Doplnila, že později otěhotněla, avšak neúspěšně.

Až zpětně si prý uvědomila, že Richard Š. byl manipulátor. „Vybírali se ti lehce manipulovatelní, ti, co měli nějaké trauma a bylo lehké je odseknout od rodin,“ vzpomínala.

S lidmi si podle svědkyně hrál, dělal různé vztahové i stěhovací rošády, třeba řekl dvěma lidem, že se mají sestěhovat k sobě, ale nesmí spolu žít jako milenci, jen mají sledovat zrcadlení svých charakterových vlastností. Sázel do nich prý pomyslná semínka.

„Přišli k němu dva cizí lidé –⁠ kluk a holka. Klukovi řekl, líbíš se jí, holce řekl, líbíš se mu. Zasadil semínko a čekal, co z toho vykvete. Přišlo mi, že to dělal pro zábavu, protože měl deprese,“ vypověděla. Stejným způsobem vytvářel příběhy a stavěl některé klienty proti svým rodinám. „Udílel rady podobné pokynům, člověk si snad ani nedovolil pochybovat,“ řekla svědkyně.

Ona sama prý byla jednou z mála, kdo se mu dokázal vzepřít. „Nikdy jsem od něj necítila nátlak, jak ho mohli cítit jiní, nikdy na mě nezvýšil hlas, nebyl na mě zlý, nikdy mi neřekl: půjdeš tam a uděláš to. Já bych to stejně neudělala. Nechci ze sebe dělat rebela, ale já jsem nad tím přemýšlela. Když jsem ho neposlechla, žádný trest nenásledoval,“ dodala.

Uvažoval o sebevraždě, tvrdí svědkyně

Léčitele zároveň označila za muže s takovou autoritou a nadvládou, že byl nad všemi psychology. Kvůli problémům s očima přicházel o zrak a údajně už v roce 2018 se Veronice S. svěřil, že by chtěl dobrovolně odejít ze světa. „Napsal mi smsku, že už to nedává, že lidi jsou zlí.“

„Byl také trochu paranoidní, co se týče úklidu. Pánové byli tlačeni k častějšímu mytí. Mnoha lidem tím pomohl se o sebe začít pořádně starat. Někdy to bylo tak extrémní, že to byla opravdu dezinfekce domova. Ti, co měli třeba ekzémy, to však jenom kvitovali,“ vysvětlovala.

Svou partnerku, obžalovanou zubařku Magdalenu Š., měl podle svědkyně zcela ovládnout. „Dosáhl její naprosté oddanosti. Plně věřila, že to, co Ríša činí a jak se chová, je správné. Až po jeho smrti jsem se dozvěděla o tom, jak měl být agresivní,“ prohlásila svědkyně.

Dvaatřicetiletá zubařka a pětašedesátiletá učitelka v důchodu Irena Stejskalová, která rovněž patřila do okruhu léčitelových nejbližších lidí, podle obžaloby usmrtily Richarda Š. po půlnoci na 4. října 2022 v bytě starší z žen v pražských Hájích. Podle žen si muž smrt přál.

Samozvaný léčitel proto nejprve dobrovolně spolkl lék se zklidňujícími a hypnotickými účinky, který mu zubařka podala. Ihned poté chtěla zavolat záchrannou službu, v tom jí ale muž i pedagožka zabránili. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou podle znaleckého posudku muž zemřel.

Obě vysokoškolsky vzdělané ženy po činu podle obžaloby čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když se tak nestalo, ženy se společně obrátily na policii.

Podle státní zástupkyně vraždily společně a po předchozím uvážení, za což jim hrozí 12 až 20 let vězení.