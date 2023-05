Detaily mé výpovědi jsou kruté, prohlásila svědkyně v kauze zubařky

Svědkyně Lucie Černá z léčitelova blízkého okolí přišla k soudu krátce před polednem s doprovodem, který se ji snažil hlavně schovat před přítomnými novináři. Devětadvacetiletá žena si na chodbě v jednu chvíli dokonce nasadila roušku, aby jí nebylo vidět do tváře.

„Do jednací síně dorazila svědkyně, a to Lucie Černá. Poprosím vás, abyste přistoupila k výslechovému pultíku,“ oznámila o pár minut později předsedkyně senátu Daniella Sarah Sotolářová, která zároveň ženu poučila, že musí před soudem vypovídat pravdu.

„Ráda bych požádala o neveřejné slyšení. Chci svou výpověď významně rozšířit oproti výpovědi, kterou jsem podávala na policii. Obsahuje velmi intimní detaily, jak moje, tak paní obviněné (zubařky, pozn. red.) a dalších lidí. Neumím si představit, že bych něco takového dělala před veřejností, zvláště před novináři,“ prohlásila Černá.

„Hrozí, že byste neřekla všechny skutečnosti?“ zajímalo soudkyni. „Přesně tak,“ odpověděla svědkyně. „A co je konkrétně důvodem?“ ptala se dál Sotolářová. „Ty detaily jsou ponižující, kruté, intimní a zasahující do důstojnosti všech zúčastněných,“ řekla jí svědkyně.

26. dubna 2023

K její žádosti se poté připojila státní zástupkyně, obžalovaná zubařka i přítomní obhájci. Druhá stíhaná žena, bývalá učitelka, se pondělního jednání po omluvě neúčastnila.

„Poslyšte senátní usnesení: po dobu výpovědi svědkyně se vylučuje veřejnost, a to z důvodu, že hrozí obava, že by paní svědkyně nevypověděla všechny skutečnosti, kterou jsou relevantní k projednávané trestní věci. Slovy zákona, že by byla ohrožena kvalita svědecké výpovědi, kterou soud považuje za zásadní s ohledem na skutkové okolnosti tohoto případu. Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek. Poprosím veřejnost, aby se vzdálila z jednací síně,“ konstatovala poté soudkyně a začala Černou vyslýchat za zavřenými dveřmi.

Bití i useknuté prsty

Tím byl pondělní program vyčerpán. Další dvě předvolané svědkyně, které se o léčitele staraly a později ho proti jeho vůli opustily, totiž dopoledne k soudu nepřišly.

Dvaatřicetiletá zubařka z Kutné Hory a pětašedesátiletá učitelka v důchodu podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě starší z žen v pražských Hájích. Podle žen si muž smrt přál.

Samozvaný léčitel proto nejprve dobrovolně spolkl lék se zklidňujícími a hypnotickými účinky, který mu zubařka podala. Ihned poté chtěla zavolat záchrannou službu, v tom jí ale muž i pedagožka zabránili. Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Právě na akutní otravu touto látkou podle znaleckého posudku muž zemřel.

Obě vysokoškolsky vzdělané ženy po činu podle obžaloby čekaly, až mužovo tělo samo zmizí, protože jim to před svým skonem sliboval. Když se tak nestalo, ženy se společně obrátily na policii.

26. dubna 2023

Zubařčin obhájce tvrdí, že jeho klienta partnera nezavraždila, ale zabila v omluvitelném hnutí mysli. Z jejích policejních výpovědí vyplývá, že ji léčitel dlouhodobě psychicky i fyzicky deptal. Podle advokáta s ní muž manipuloval „na pomezí náboženství a psychoterapie“. Obhájkyně druhé obžalované, bývalé tělocvikářky, pak přímo řekla, že usmrcený muž vytvořil sektu, jejíž členové pro něj byli schopni udělat cokoliv a počínali si jako „živoucí roboti“.

Zesnulý padesátiletý muž měl kolem sebe užší okruh asi dvou desítek lidí, kteří si od něj nechali radit nejen se zdravím, ale i se životem.

Zubařku, která se v průběhu času stala jeho partnerkou, měl před zbytkem skupiny ponižovat, nutil ji svlékat se před jinými členy společenství či spát s nimi v posteli, bil ji, přiměl ji prodat babiččin dům nebo jí vyhrožoval smrtí lidí, na kterých jí záleželo.

„Řekl mi také, že znemožním mé zemřelé matce projít nebeským očistcem. Nebyla jsem jediná, komu se tohle dělo, nebylo úniku,“ uvedla. Léčitel ji mimo jiné přesvědčoval o tom, že v minulých životech byla čarodějnice a že může za smrt své matky, protože má v sobě zlou energii, kterou ubližuje všem v okolí včetně pacientů. Zmínila také incident, při kterém léčitel přinutil člena společenství, aby si za domnělou zradu usekl části prstů na noze.

Státní zástupkyně nepokládá vliv, který muž na obžalované měl, za důvod změnit právní kvalifikaci činu z vraždy na zabití. Už dříve odpověděla na dotaz ČTK, že tuto skutečnost považuje pouze za polehčující okolnost. Za předem promyšlenou vraždu žádá pro zubařku trest v dolní polovině sazby, tedy v rozmezí 12 až 16 let vězení. Pro bývalou učitelku chce trest na dolní hranici sazby. Za zabití by ženám hrozilo tři až deset let za mřížemi.