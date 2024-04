Strach z problémového nájmu? Majitelé bytů mají získat garanci za nájemníky

Přes 150 tisíc obyvatel Česka se podle ministerstva nachází v bytové nouzi, z toho dvě třetiny jsou rodiny s dětmi. Další statisíce lidí žijí v nevyhovujících podmínkách nebo jim ztráta bydlení hrozí. Přitom po republice je aktuálně zhruba 200 tisíc prázdných bytů.

Ministerstvo plánuje do deseti let snížit počet lidí v bytové nouzi o třetinu. Stát by to podle něj mělo asi 1,5 miliardy korun ročně.