Města jako realitky pro chudé. Bytovou krizi řeší založením nájemní agentury

Paní Věra žije s rodinou v Praze, v Liberci zdědila garsonku po babičce. Mohla by ji komerčně pronajmout a dostala by určitě 10 tisíc měsíčně. Místo toho mladá maminka poskytla liberecký byt městské nájemní agentuře, která jí dává o několik tisíc měsíčně méně. Do bytu Věře nastěhovala mladou samoživitelku s malým dítětem, která dřív žila na ubytovně, když utekla od násilnického partnera.