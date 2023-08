Krize v bydlení ročně stojí stát čtyři miliardy. Nová podpora má vyjít levněji

Státní kasu stojí lidé v bytové nouzi 4,1 miliardy korun ročně. Jde o peníze na lékařskou péči lidí bez vyhovujícího bydlení nebo náhradní péče o odebrané děti. Vyplývá to z analýzy ministerstva pro místní rozvoj. To se snaží prosadit zákon, který by umožnil podporovat lidi, kterým ztráta bydlení hrozí. Ten by ročně vyšel státní kasu na 1,5 miliardy.