Jak na krizi bydlení? Více pokojů v menších bytech, radí odborníci

Byty o méně metrech čtverečních, ale zároveň o více místnostech, by byly momentálně ideálním řešením pro mnohé zájemce o bydlení. Nižší výměry bytů by totiž mohly snížit finanční nedostupnost bydlení. Zájemci o byt by ušetřili na koupi či nájmu, na energiích za provoz větších prostorů a zároveň by si mohli dovolit dispozice, které nejvíce požadují.