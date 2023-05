Pokračuje líčení v bizarním případu vraždy léčitele. Soud vyslechne svědky

Dvaatřicetiletá zubařka a pětašedesátiletá důchodkyně podle obžaloby usmrtily zubařčina partnera po půlnoci na 4. října 2022 v bytě starší z žen v pražských Hájích. Podle žen si muž smrt přál.

Proto samozvaný léčitel nejprve dobrovolně spolkl lék se zklidňujícími a hypnotickými účinky, který mu zubařka podala. Ihned poté chtěla zavolat záchrannou službu, v tom jí ale muž i pedagožka zabránili.

Zubařka ho poté řízla skalpelem do třísla a na zápěstí a vpíchla mu celkové anestetikum. Státní zástupkyně Jana Murínová tvrdí, že na akutní otravu touto látkou muž zemřel. Zubařka odmítla u soudu vypovídat, u dubnového jednání se tak četla její výpověď na policii, kde se ženy druhý den přihlásily, protože mužovo tělo nezmizelo.

„Chtěl uspat, musela jsem to udělat. Otočil do sebe celou krabičku léků, které jsem mu na sebe objednala. Pak už si toho moc nepamatuji, vím, že jsem po znecitlivění míst provedla řezy, pak jsem vedle něj ležela. Druhý den jsem se sama přihlásila na policii,“ uvedla.

26. dubna 2023

Ženy prý týral

Obžalované s navrženým trestem nesouhlasí a chtěly uzavřít dohody o vině a trestu. To státní zástupkyně odmítla. Obhájce zubařky Martin Bukaj uvedl, že se navíc nepřihlédlo k chování mrtvého, který podle něj ženy zneužíval a psychicky týral.

„Obžalovaná byla naučena plnit pokyny poškozeného. A to i přes to, jak pohrdavě a s nedostatkem empatie se k ní choval. Poškozený obžalovanou ovládal, to vše bylo spouštěčem, který vedl k vyhovění přání poškozeného, tedy aplikaci medikací a následných úkonů vedoucích ke smrti poškozeného,“ uvedl Bukaj.

Ten by chtěl změnit klasifikaci činu z vraždy na zabití, za které by žena mohla dostat až desetiletý trest. Soud by při čtvrtečním jednání měl vyslechnout svědky.