Do Sněmovny by se dostalo sedm stran, vypadli by sociální demokraté a SPD

14:17 , aktualizováno 14:17

Podle volebního modelu společnosti Kantar pro Českou televizi by ve volbách zvítězilo hnutí ANO, které by volilo přes 31 procent lidí. Druzí by se umístili se 17 procenty Piráti, třetí skončila s 12 procenty ODS. Sněmovnu by opustilo hnutí SPD a sociální demokraté.