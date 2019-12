ANO dál vede stabilně s 30 procenty, ODS se dotáhla na druhé Piráty

Podle volebního průzkumu agentury Median by volby v listopadu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 30,5 procenta. Na druhém místě by skončili Piráti, na které se dotáhla ODS. Do Sněmovny by se dostalo všech devět stran, které v současnosti v dolní komoře Parlamentu zasedají. Pod pětiprocentní hranicí zůstává Trikolóra a Zelení.