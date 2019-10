Mimo Sněmovnu posílá lidovce, TOP 09 i hnutí STAN volební model CVVM

KDU-ČSL i hnutí STAN by podle volebního modelu Centra pro výzkum veřejného mínění dosáhly na 4,5 procenta, TOP 09 na 4 procenta.

„U KDU-ČSL, STAN a TOP 09 nelze vzhledem k intervalům spolehlivosti a váhání voličů mezi politickými subjekty říci, zda by se na základě výsledků současného šetření do Poslanecké sněmovny dostaly či nedostaly,“ napsalo do komentáře k průzkumu CVVM.



Piráti by podle Centra pro výzkum veřejného mínění získali 13 procent hlasů, o čtyři procentní body méně než v červnu. ODS by volilo 12 procent lidí, tedy o tři procentní body méně než před letními prázdninami. Podpora sociálních demokratů v září vystoupala na 9,5 procenta. KSČM a hnutí SPD měly po 8,5 procenta.

Do Sněmovny by se tak podle CVVM samostatně dostalo pouze šest stran. Nové hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího mělo ještě před oficiálním ustavením, které bylo v sobotu, šanci získat podporu 2 procent voličů.