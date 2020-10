KOMENTÁŘ: Výprask, který nepřišel. ANO vyšlo z krajských voleb silnější

V říjnu 2008 byla už dva roky u moci ODS a její premiér Mirek Topolánek vedl svou stranu do krajských voleb. To, jak ho tehdy přejela sociální demokracie vedená Jiřím Paroubkem, se do historie české politiky zapsalo souslovím „oranžová tsunami“. ČSSD získala v krajských volbách bezmála 36 procent, druhá ODS necelých 24 procent. O půl roku později Topolánek končí a přichází úřednická vláda Jana Fischera.