Druhým dnem pokračují krajské a senátní volby. Hlasovala čtvrtina voličů

8:02

Česko čeká druhý a poslední den voleb do krajských zastupitelstev a třetiny Senátu. Využít jej může většina českých voličů, kteří v pátek nenašli cestu do volebních místností. Volební místnosti budou otevřené do 14:00, poté komise začnou sčítat hlasy.