To je na obklad a demisi, čílí se učitelé nad Balašovým nápadem zrušit příplatky

„Myslím, že situace ve školách se stále zlepšuje. Je mnohem lepší než například před deseti lety, protože se díky vyšším platům učitelů podařilo školství konsolidovat. Zákon o pedagogických pracovnících jim garantuje 130 procent průměrného platu,“ řekl Balaš Deníku N. Realitou ale je, že v příštím roce by podle návrhu měl průměrný plat poklesnout na hodnotu 110 procent.

Hlavním tématem rozhovoru byly ostatní neinvestiční výdaje (ONIV), ze které ředitelé hradí pomůcky pro učitele, učebnice, školení a pojištění pedagogů či jejich nemocenské. Na problém před časem upozornil iDNES.cz v článku Covid vysál rozpočty škol. Nejsou peníze na pomůcky, hrozí pokles výplat učitelů.

Ministr by chybějící miliardu, kterou z ONIV vzal školám rezort ještě za dob Petra Gazdíka minulý rok, rád kompenzoval například tím, že jim sáhne na příplatky za suplování. V současnosti pobírají kantoři 200 % za každou odsuplovanou hodinu, Balaš by částku rád snížil. Jeho následná argumentace ale zvedla ze židlí odbory i samotné kantory.

„Vy si myslíte, že se zhroutí školství, že (školy, pozn. red.) nemají peníze? Nejsem s tím spokojený, ale myslím, že to je trošku hysterie. Myslím, že hlavní problém je v nešťastném ustanovení zákoníku práce, který stanoví dvojnásobnou platbu suplujícím učitelům. Navrhnu tuto část zákona upravit,“ řekl s tím, že dvojnásobná platba suplujícímu učiteli dnes již nemá smysl.

„Měla smysl v době, kdy byly nízké platy. Kdyby tato povinnost nebyla, školy dnes s ONIV nemají žádný problém. Abych to uzavřel, na výdaje škol není dost peněz, ale školství se kvůli tomu nezhroutí. Je to do jisté míry hysterie ředitelů škol a vydírání. Já bych to dělal taky, pokud bych byl v jejich pozici. Ale nemyslím, že je to tak velký problém.“

Doplnil ještě, že se školství měly původně nechat peníze, jaké mělo. „Balík peněz je omezený, ale jsou i jiné priority. Nemáme přitom finanční výhled na další roky, nevíme, kolik peněz budeme mít v letech 2023 a 2024. Je to tristní situace.“

Ministr školství má stát za učiteli, míní kantoři

Dalším „problémovým“ výrokem je podle učitelské veřejnosti jeho zpochybňování kvality učitelů v souvislosti s rušením či snižováním příplatků. „Nemyslím si, že by byli všichni tak skvělí, ale chápu, že je dobré odměnit ty dobré. To ale nejsou všichni ve škole.“

„Pan ministr by si měl dát studený obklad a než něco řekne, měl by začít přemýšlet. Nevím, jestli umí stanovit metodiku toho, kdo učí kvalitně, a kdo ne. Ale za výuku zodpovídá ředitel, nikoliv ministr. Prosil bych ho, aby se staral o to, co má, a nepletl se do toho, čemu nerozumí,“ rozčílil se ředitel vsetínské Základní školy Luh Petr Kořenek.

Doplnil, že by měl Balaš okamžitě odstoupit funkce ministra. „Má hájit pedagogy, a ne dehonestovat naše povolání. To si fakt myslí, že kdekdo přijde na ministerstvo a může pak kvákat takové nesmysly?“ rozčiloval se se slovy, že Balaš nikdy neučil na základní škole.

„Přišel z Plzeňských práv, kde se pichtlovalo. Je ze strany, která rozkrádala Prahu, a on bude něco říkat na kvalitu učitelů. Já být jím, tak mlčím a zmizím,“ dodal.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová iDNES.cz sdělila, že věří, že by školství potřebovalo kompetentnějšího ministra. „Přijde mi to od ministra školství strašlivé. Není mi příjemný ani tón rozhovoru. Od autorky rozhovoru vím, že okruhy dostal předem, ale přišel mi výrazně nepřipravený. Nezná úplně nejzákladnější věci, jak to v regionálním školství funguje.“

Upozorňuje, že ve školství pracuje dvacet let, přesto za tu dobu nezažila ministra, který by o učitelích a ředitelích mluvil s takovým despektem. „Má to být náš ministr. Člověk, který se za nás postaví a bude hájit naše zájmy. Podpora učitelů je důležitá pro celou vzdělávací soustavu. Snažíme se profesi zatraktivnit, narovnat, posunout ji ve společnosti na místo, na které patří. Tímhle rozhovorem to pan ministr shodil velmi dolů,“ štve ji.

Mazancové vadila v rozhovoru i část, kdy Balaš přiznal, že nevěděl o obsahu novely o ONIV, přičemž se neúčastnil ani hlasování za její prosazení. Navíc u vládních kolegů ani neloboval, aby změnu podpořili. „Dokážu pochopit ledacos včetně toho, že situace je složitá. Ale dopředu to vzdát a tvářit se, že jsem funkci dostal a všichni máme být vděční, že to vůbec někdo obsadil, je, pardon, na mé očekávání od ministra školství trochu málo.“

I když si nemyslí, že by v případě zrušení či snížení příplatku za suplování učitelé hromadně odcházeli ze školství, nevrhá to podle ní dobré světlo na školství pro mladší kolegy či zájemce o učitelskou profesi.

Nespokojenost ve školství roste

Šéf Pedagogické komory Radek Sárközi varuje, že ve školství roste nespokojenost. Popisuje, že ministr nepracuje ani se správnými informacemi, čímž mate a popuzuje učitele.

„Například na posledních interpelacích tvrdil, že školy už dostaly finance na zvýšení tarifních platů pro nepedagogické pracovníky o deset procent, které platí od letošního září. Ale parlament o nich hlasoval až následující týden. Ředitelé škol budou rádi, pokud jim tyto peníze přijdou do konce listopadu. Takže je rozhodně nemohou mít. Pokud bude ministr v podobných nekompetentních návrzích a výrocích pokračovat, opravdu hrozí, že učitelé i ředitelé škol navrhnou premiérovi jeho odvolání,“ míní Sárközi.

Podle jeho názoru se navíc zrušením příplatku za suplování v ONIV nic neušetří. Dodal ještě, že v první řadě by měl Balaš co nejrychleji vyměnit úředníky, kteří mu zpracovávají podklady.

V podobném duchu promluvil i předseda školských odborů František Dobšík. „Jestli by měl odstoupit? Má to nádech hodně silného vyjádření, ale spíš bych se pídil, kdo ho panu ministrovi poradil, ten by měl odstoupit. To nemohl vymyslet pan ministr. Vzhledem k tomu, že je vysokoškolský učitel, tak mu to někdo musel poradit, protože na vysokých školách je režim platů jiný,“ říká odborář.