Odbory se bojí, že nebude dost peněz na slibovaný růst platů učitelů

„Chtěli jsme, aby to (navýšení platů pedagogických pracovníků na úroveň 130 procent průměrné mzdy) nebylo naráz a takový zásah do státního rozpočtu, ale aby to navýšení bylo postupné. Navrhovali jsme, aby navýšení bylo rozložené v následujících třech letech o 15, deset a deset procent,“ uvedl Dobšík.

Vláda slíbila udržovat platy pedagogů na 130 procentech průměrné mzdy ve svém programovém prohlášení. Se zakotvením pravidla o výši učitelských výdělků počítá novela zákona o pedagogických pracovnících, kterou kabinet schválil v srpnu. Poslanci o návrhu zatím nejednali. Mluvčí ministerstva školství (MŠMT) Aneta Lednová tento týden uvedla, že úřad počítá s nárůstem platů na úroveň 130 procent průměru od roku 2024.

„Návrh novely zákona o pedagogických pracovnících, respektive k němu připojený návrh novely školského zákona, stanoví mechanismus, který bude garantovat, že průměrný plat pedagogického pracovníka bude od roku 2024 udržován na hranici 130 procent průměrné mzdy. Rozpočtové zajištění bude součástí vyjednávání o rozpočtu 2024,“ řekla Lednová.

Hrozí aktuální snížení učitelské mzdy

Odbory se ale obávají posunutí účinnosti zákona. Poukazují na to, že předpokládané skokové navýšení odměňování učitelů může být příliš velkým zásahem do státního rozpočtu.

Průměrný hrubý měsíční výdělek učitelů byl loni podle Českého statistického úřadu 46.843 Kč, což odpovídá 115 procentům průměrné celorepublikové mzdy. Letos by to podle propočtů MŠMT mělo být 113 procent a roce 2023 asi 110 procent průměru. V roce 2024 by měl být průměrný plat pedagogů při schválení novely podle odhadů odborářů ve výši 57.151 Kč, tedy 125 procent průměru v Česku. V roce 2025 by byla průměrná odměna pedagoga 60.845 Kč, což by mělo být 127 procent k odhadované průměrné mzdě.

Podle předsedy odborářů hrozí, že aktuální snížení učitelské mzdy vzhledem k průměrnému platu může způsobit nižší zájem mladých lidí pracovat ve školství. Členové pedagogického sboru v českých školách mají nyní v průměru 47 let a generační výměna učitelů je nezbytná, upozornil.

Vládou schválený návrh rozpočtu ministerstva školství na rok 2023 počítá s výdaji ve výši 263,9 miliardy korun, což je asi o sedm procent více než letos. Příjmy by měly být příští rok asi 10,4 miliardy korun. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) tento týden uvedl, že rozpočet by se mohl ještě navýšit. Poslanecký školský výbor ho Sněmovně doporučil schválit.