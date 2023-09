Návrh školského rozpočtu na rok 2024, který poslalo do vlády ministerstvo financí, vyvolal ve školách naprosté zděšení. Školství má přijít skoro o 12 miliard korun a počet zaměstnanců by se měl snížit o více než 30 tisíc. Tak nesmyslný návrh mohli vyplodit jen diletanti. Školy by totiž zcela zkolabovaly…

Pro zemi, která má jen omezené nerostné zdroje, jsou investice do kvalitního vzdělání jedinou cestou k budoucí prosperitě.