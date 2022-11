Nelze platit nemocenskou na úkor školních pomůcek, říká exministr Gazdík

Velkým tématem posledních týdnů jsou ve školství takzvané ONIV – ostatní neinvestiční výdaje. Jak redakce iDNES.cz informovala v polovině září, ředitelé nemají z čeho hradit nemocenské, učebnice, povinné vzdělávání učitelů nebo pojistku. Musí proto převádět peníze z odměn, učitelé tak přijdou i o osm tisíc ročně.

Ministr Balaš pak minulý týden pro Deník N uvedl, že by si zajištění chybějících peněz v ONIV uměl představit ze snížení či úplného zrušení dvousetprocentního příplatku za suplování. Pedagogy pobouřil i vyjádřením, že ne všichni učitelé učí kvalitně nebo že jde ze strany ředitelů o pouhou hysterii a vydírání.

Balašův předchůdce a zároveň jeho poradce na ministerstvu Petr Gazdík si ale nemyslí, že je to nejlepší cesta. Přiznal také, že na rezortu vzniká plán, jak problém s ONIV vyřešit. „Zásadní problém vidím v tom, že v jednom balíku jsou nemocenské učitelů, další vzdělávání nebo učební pomůcky. Když kantoři víc marodí, nemají školy na učebnice pro děti nebo na plavání pro ně,“ vadí Gazdíkovi.

Přiklání se proto k myšlence vyjmutí složky nemocenských, které by se přeřadily do složky na odměny a platy. „Kdyby tam nebyla nemocenská a šlo jenom o peníze na pomůcky, byly by peníze dostačující. Ministerstvo na tom pracuje,“ ujistil poslanec, který je zároveň členem školského výboru ve Sněmovně. Věří, že ředitelé změnu pocítí již v příštím roce.

„To mi naprosto dává smysl. Je to věc, po které voláme dlouhodobě. Nyní se dostáváme do situace, že při vysoké nemocnosti nemáme v ONIV peníze,“ komentuje nápad předseda Unie školských asociací Jiří Zajíček.

Změně českého školství může pomoct Drábová

Ještě za Gazdíka spustilo ministerstvo školství revizi rámcových vzdělávacích programů (RVP) základního školství. Tehdejší ministr si od změn sliboval proměnu českého školství, aby se děti učily čelit výzvám 21. století.

Jenže revize se zpožďuje, její průběh je navíc komplikovaný. I to byl jeden z důvodů, proč se bývalý učitel rozhodl vrátit zpět na Karmelitskou ulici na Malé Straně v Praze.

„Je to jedna ze sedmi priorit premiéra, kterou by ministerstvo mělo splnit. Je to opravdu důležité pro budoucnost českého vzdělávání. Pokud by se to za čtyři roky nestihlo, ujede nám značným způsobem vlak mezinárodního prostředí,“ míní.

Připustil, že zpoždění je prozatím v řádech měsíců. Na vině je podle něj mimo jiné i válka na Ukrajině, jejíž řešení v českých podmínkách upozadilo právě revize RVP. „Nepomohl tomu ani můj odchod z ministerstva,“ uvědomuje si. Na rezort se navíc sešlo přes 3600 připomínek k jednotlivým změnám, se kterými se odborníci museli vypořádat.

Sám zatím neví, zda se ve velké revizi RVP podaří do osnov vrátit Ohmův či Newtonův zákon nebo planety sluneční soustavy, tedy to, co vypadlo na úkor nové informatiky zaměřené na programování.

„To je na konzultaci s odborníky. Vidím to sám na sobě – kdybych byl v odborné skupině matematikářů a sedělo nás tam patnáct, tak se samozřejmě shodneme, že lomené výrazy se v deváté třídě učit musí,“ směje se.

Proto až se revize bude chýlit ke konci, představí Balašovi svoji myšlenku, kterou chtěl sám aplikovat – aby se na výstupy z revize podívali nezaujatí odborníci. „Dovedu si představit například Martina Jahna ze Škoda auto nebo šéfku úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou. Lidi s určitým renomé a nadhledem, kteří se na to podívají z jiného pohledu, než to vidíme my učitelé.“

Učitelé Gazdíkův návrat kvitují, politolog ne

V polovině října současný šéf školství oznámil, že součástí šestnáctičlenného týmu poradců jsou i bývalí ministři Robert Plaga a Petr Gazdík. Zvlášť angažování Gazdíka vzbudilo velké rozpaky, a to v souvislosti s informací, že v poradním týmu bude na poloviční úvazek.

Pro iDNES.cz poslanec ale poprvé vysvětluje, jak se věci mají. „Jsem ve sboru poradců, ale kromě toho jsem členem politického kabinetu ministra. Všichni poradci jsme neplacení. Poloviční úvazek mám v kabinetu ministra,“ objasnil a dodal, že s nabídkou přišel Balaš.

„Angažoval Roberta Plagu a při našich diskuzích mi řekl, že by nebylo špatné, abychom tam byli oba. Abychom zaručili pokračování a kontinuitu Strategie 2030+,“ míní. Kromě toho se podle svých slov podílí na již zmíněné revizi RVP či úpravě systému ONIV.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová jeho návrat vítá a věří, že díky tomu dotáhne rozjeté věci do konce. „Umí také mnohem lépe komunikovat s terénem a má zkušenosti z regionálního školství – dlouholetý zastupitel, manželka učitelka,“ vyjmenovává.

Podle politologa Lukáše Valeše není Gazdíkův návrat na ministerstvo nejšťastnější. Tvrdí, že jedním z důvodů neúspěchu Starostů v komunálních volbách je i kauza Dozimetr, během které Gazdík na ministerstvu skončil poté, co vyšly najevo jeho kontakty s podnikatelem Michalem Redlem.

Za další problém označuje netransparentnost rezortu, který mlží o náplni práce bývalého ministra. „Profesor Balaš od začátku přiznává, že regionálnímu školství nerozumí. Nahrává to spekulacím, že potřebuje odborné vedení,“ přemítá politolog a dodává, že Gazdíkův nástupce se hledal složitě.

Valeš zastává názor, že by se měl Balaš jako vysokoškolský profesor zaměřit primárně na vysoké školství, zatímco to regionální by měl přenechat svým náměstkům.