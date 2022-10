Ministr Balaš: Dětem ve školách zima nebude a maturity chceme udělat online

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Letošní školní rok, podobně jako roky covidové, s sebou přinesl výzvy – ukrajinské žáky a zdražující energie. Ministr školství Vladimír Balaš (STAN) popisuje, co všechno je spojeno se začleňováním tisíců nových studentů. I to, že zaplatit za teplo by ve školství neměl být problém.