Šest let budují školu a ještě se nekoplo. Obce drtí byrokracie i rostoucí ceny

Obec Louňovice leží v blízkosti Říčan ve Středočeském kraji a stejně jako ze sousedních vesnic, i louňovické děti dojíždějí do základní školy v Mukařově. Do kapacitních nesnází se začíná dostávat i ona, a tak musela spádovost svých sousedů zrušit či výrazně omezit.

Dotčené středočeské vesnice jsou ve slepé uličce – buď se domluvily s jiným zřizovatelem a posílají děti do obcí vzdálených od té jejich klidně třicet kilometrů, nebo narychlo stavějí vlastní školy. Mnohdy kombinují obě varianty. Jenže to nejde tak rychle, jak by si starostové představovali. Což je i případ Louňovic.