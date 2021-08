GLOSA: Tady mizí lidé. Aneb cokoli za operátorku nebo prodavačku

Tak už je to tady. V sámošce u nás na maloměstě zmizely prodavačky. Tento převratný objev jsem učinil teď v sobotu, když jsem se vypravil koupit vteřinové lepidlo. A samozřejmě nezůstalo jen u lepidla. Rázem jsem měl napěchovaný košík a rozhodným krokem mířil k pokladnám. Jenže klasické kasy zely prázdnotou. Byly tam ale dvě fronty na šest samoobslužných pokladen, které obletovala jediná prodavačka-dozorkyně. „To máte špatně, tohle není kaiserka cereální, to je normální kaiserka. To musíte zmáčknout zpět, pak tady, tady a tady...“ zaslechl jsem její rady asi sedmdesátiletému důchodci, který bezradně koukal do monitoru.