Pokladny bez obsluhy prohrávají v obchodech s klasikou

5:00 , aktualizováno 17:33

Většina obchodních řetězců dnes instaluje do svých prodejen samoobslužné pokladny, které mají zákazníka rychle odbavit. Platí to však jen do určité míry. Jak MF DNES vyzkoušela, pokud nejsou v obchodu fronty, paní za pokladnou vždy vyhraje.