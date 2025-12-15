Tünde Bartha

Do čela Úřadu vlády se s návratem Andreje Babiše na premiérské křeslo vrací také jeho dlouholetá spolupracovnice a pravá ruka, manažerka Tünde Bartha.
Tünde Bartha

Nová šéfka Úřadu vlády a manažerka Tünde Bartha (* 24. ledna 1976) pochází z východního Slovenska, z převážně maďarskojazyčného města Kráľovský Chlmec. Maturovala v Košicích, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001), mezi roky 1998 a 1999 studovala i na budapešťské Univerzitě Loránda Eötvöse. Po škole působila jako ředitelka cestovní kanceláře Mary Travel Agency, založila si také agenturu vozící maďarské turisty do Prahy. V letech 2010 až 2014 byla ředitelkou kanceláře a tajemnicí majitele společnosti BXR Partner Zdeňka Bakaly, předtím působila u jeho maďarského společníka Petera Kadase. Před příchodem k Babišovi byla krátce manažerkou startupového inkubátoru Creative Dock.

Stejnou funkci ve Strakově akademii zastávala už během předchozí vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Stala se jí v červnu 2018, už od jmenování Babiše premiérem o rok dříve však působila jako ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády a následně jako náměstkyně pro řízení sekce kabinetu předsedy vlády. V čele Úřadu vlády skončila v prosinci 2021 a zhruba o rok později vedla Babišovu kampaň do prezidentských voleb.

S hnutím ANO poprvé ukončila spolupráci na konci února 2023 po prezidentských volbách, které pro Babiše skončily neúspěchem. Sám šéf hnutí ji v případě vítězství plánoval jmenovat vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. S Babišem však spolupracovala dále – zastávala manažerskou pozici v jeho holdingu Agrofert.

Dřívější spolupráce a kariéra

S šéfem ANO spolupracovala už v době, kdy byl Babiš od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD, dnešní SOCDEM). Zastávala pozici vedoucí kabinetu ministra.

„Tünde je moje pravá ruka a trávíme spolu skoro celý pracovní den. Už jen to, že Tünde se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se se mnou hádat, vám napoví, jak je to ostrá ženská. A moc se jí omlouvám, protože když něco nefunguje, jsem na ni zlej. Ale mám ji rád a ona ví, že jsem z jiné planety,“ napsal o ní Babiš v červnu 2019 na Facebooku. „Pokaždé, i Donaldu Trumpovi, mě představoval jako svoji pravou ruku. Neřekl ani moje jméno, ani moje funkce. My jsme oba upřímní a možná i emočnější. Máme spolu po těch letech nějaký vztah, ale neřekla bych, že je to závislost. Naučili jsme se spolu velmi dobře pracovat,“ řekla Bartha v prosinci 2021 Blesku.

