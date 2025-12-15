Nová šéfka Úřadu vlády a manažerka Tünde Bartha (* 24. ledna 1976) pochází z východního Slovenska, z převážně maďarskojazyčného města Kráľovský Chlmec. Maturovala v Košicích, absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2001), mezi roky 1998 a 1999 studovala i na budapešťské Univerzitě Loránda Eötvöse. Po škole působila jako ředitelka cestovní kanceláře Mary Travel Agency, založila si také agenturu vozící maďarské turisty do Prahy. V letech 2010 až 2014 byla ředitelkou kanceláře a tajemnicí majitele společnosti BXR Partner Zdeňka Bakaly, předtím působila u jeho maďarského společníka Petera Kadase. Před příchodem k Babišovi byla krátce manažerkou startupového inkubátoru Creative Dock.
Babiš chválil za kampaň Tünde Bartha. Kdo je pravá ruka šéfa ANO
Stejnou funkci ve Strakově akademii zastávala už během předchozí vlády šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Stala se jí v červnu 2018, už od jmenování Babiše premiérem o rok dříve však působila jako ředitelka odboru kabinetu předsedy vlády a následně jako náměstkyně pro řízení sekce kabinetu předsedy vlády. V čele Úřadu vlády skončila v prosinci 2021 a zhruba o rok později vedla Babišovu kampaň do prezidentských voleb.
S hnutím ANO poprvé ukončila spolupráci na konci února 2023 po prezidentských volbách, které pro Babiše skončily neúspěchem. Sám šéf hnutí ji v případě vítězství plánoval jmenovat vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. S Babišem však spolupracovala dále – zastávala manažerskou pozici v jeho holdingu Agrofert.
Dřívější spolupráce a kariéra
S šéfem ANO spolupracovala už v době, kdy byl Babiš od ledna 2014 do května 2017 ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky (tehdy ČSSD, dnešní SOCDEM). Zastávala pozici vedoucí kabinetu ministra.
„Tünde je moje pravá ruka a trávíme spolu skoro celý pracovní den. Už jen to, že Tünde se mnou dokáže držet krok a ještě jí zbývá energie se se mnou hádat, vám napoví, jak je to ostrá ženská. A moc se jí omlouvám, protože když něco nefunguje, jsem na ni zlej. Ale mám ji rád a ona ví, že jsem z jiné planety,“ napsal o ní Babiš v červnu 2019 na Facebooku. „Pokaždé, i Donaldu Trumpovi, mě představoval jako svoji pravou ruku. Neřekl ani moje jméno, ani moje funkce. My jsme oba upřímní a možná i emočnější. Máme spolu po těch letech nějaký vztah, ale neřekla bych, že je to závislost. Naučili jsme se spolu velmi dobře pracovat,“ řekla Bartha v prosinci 2021 Blesku.