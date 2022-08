Asi nějaký zkrat, řekla u soudu žena. Úřad vlády podvedla o miliony

„Nemám co říct, byl to asi nějaký zkrat,“ uvedla před soudem stručně čtyřiačtyřicetiletá bývalá rozpočtářka Úřadu vlády Alena Černická, nyní invalidní důchodkyně.

Od ledna 2015 až března 2021 jako jediná k tomu oprávněná osoba předkládala příslušnému oddělení Úřadu vlády k profinancování falzifikované daňové doklady vystavené na různé částky a inkasovala za ně peníze. Seznam stovek podvodných faktur se u soudu promítal na plátně desítky minut, celková škoda dosáhla 7,9 milionu korun.

Černická se doznala, souhlasila s tím, co je uvedeno v obžalobě, i s právní kvalifikací, podle které jí za podvod hrozilo od dvou do osmi let vězení. Soud z uzavřené dohody, v níž žena přijímá tříletý trest vězení s podmíněným odkladem na pětiletou zkušební dobu, pouze vyškrtl tři duplicitní položky a opravil jeden překlep v názvu firmy. Dohodu s uvedeným trestem pak schválil.

Součástí uloženého postihu je také přiměřené omezení hraní hazardních her. Úřednice totiž vylákané peníze používala ke gamblingu. Žena dále dostala pětiletý zákaz působení na pozicích ve veřejné správě, kde by mohla přijít do styku s financemi. Soud jí rovněž nařídil „přiměřenou povinnost podle svých sil nahradit způsobenou škodu“.

„Trest je mírný, ale nelze říct, že je nepřiměřeně mírný. Paní obžalovaná nemá žádný záznam v rejstříku trestů ani v rejstříku přestupků,“ konstatovala předsedkyně senátu Anežka Pudilová. Černická i státní zástupkyně se vzdaly práva odvolání, rozsudek tak okamžitě nabyl právní moci.

Úřad vlády řídili v době, kdy tam žena podváděla, Pavel Dvořák, po něm Radek Augustin a následně Tünde Bartha. Právě za její éry se objevilo podezření, že se úřednice nezákonně obohacuje. Následná kontrola to potvrdila a žena byla propuštěna.