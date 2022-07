Z 8 milionů vrátí, co má, do vězení nepůjde. Vládní úřednice se přiznala

Bývalá zaměstnankyně ÚV ČR, která podvodem připravila úřad o téměř osm milionů korun, přiznala svou vinu a přistoupila na dohodu o vině a trestu. Serveru Aktuálně.cz to sdělil vedoucí Obvodního státního zastupitelství v Praze 1 Jan Lelek. Žena by tak mohla odejít s podmínkou, dočasným zákazem působení ve veřejné sféře a peněžitým trestem. V případě odsouzení jí hrozilo až osm let vězení.