Tepláky ne, míní cizí školy. České jsou benevolentní, když tričko neprosvítá

Prosvítající top studentky Ostravské univerzity, které byly přes tričko vidět bradavky. Jeden ze známějších příkladů problematického dress codu na školách ze strany dětí. Jinak ale české školy oblečení ve třídách příliš neřeší. Většina se věnuje oblékání v rámci školního řádu, napříč republikou panují pravidla, která se dají shrnout do: „K výuce přijď včas řádně a čistě oblečen“.

Co je a není vhodné?

Největším problémem tak na tuzemských školách bývá kolonka „čistě“. Vedení škol zpravidla řeší věci domluvou, ale v případě, že mají děti nevhodné oblečení, které je například špinavé nebo zapáchá, může je škola poslat domů. Rodiče to ale musí vědět a dítě si vyzvednout. K radikálnějšímu řešení přistoupil ředitel ZŠ Chotěšov František Halada.

„Jeden náš chodil v zimě do školy jen v tričku a tenkých botách. Byl neumytý, zanedbaný a spolužáci s ním nechtěli sedět. S rodiči to řešil také OSPOD. Právě v tu dobu se sešla i školská rada a problém, který se týkal i několika dalších žáků, řešila a pravidla jsme dali o do školního řádu,“ popisuje Halada s tím, kluci nosili prokouřené a smradlavé oblečení či neprané mikiny a ponožky.

Po úpravě školního řádu pravidlo využili jednou i v loňském roce. Rodiče si ale dítě vyzvedli, dali vše do pořádku a omluvili se.

Jednotnější pravidlo neexistuje

Školy mají v tomto případě od ministerstva volnější ruku. Řád je v jejich režii a v kompetenci ředitele. Ministerstvo v tomto směru žádné změny neplánuje. Co je vlastně ale vhodné oblečení do školy, se těžko definuje.

Uniformy, nebo ne? Co mohou děti ve škole nosit, rozhoduje ředitel. Může zavést i uniformy, tam na to ale sám není. „Rozhodnutí o tom, zda ve škole budou žáci nosit uniformy a za jakých podmínek je v kompetenci ředitele školy ve spolupráci s rodiči. Jestli se tak vedení školy rozhodne o nošení uniforem, musí s tím souhlasit nejen všichni rodiče, ale také školská rada. Poté se také problematika musí objevit ve školním řádu,“ říká mluvčí resortu školství Aneta Lednová.

„Neexistuje u nás povinnost nosit do školy školní uniformu, proto nelze obecně definovat, které oblečení je do školy nevhodné. Školní řády zpravidla obecně uvádějí, že žáci mají chodit do školy vhodně a čistě oblečeni. Žákovi nelze neumožnit vzdělávání pouze z toho důvodu, že přijde do školy v teplákách či krátké sukni,“ říká mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Podle odborníka na etiketu Ladislava Špačka má být při koukání ráno do dětské skříně důležité také pohodlí. Děti jsou v oblečení skoro celý den, jen by rodiče měli s přibývajícím věkem učit chlapce nosit častěji košile a dívky šaty.

„Měli by si zvykat, že nejde jen o sváteční oblečení. Děvčata si zase mají zvykat na šaty a sukně. Jinak se v nich sedí, chodí a pohybuje. Rodiče by také měli také děti učit zajímat se o oblečení, aby bylo pestré a rozbíjelo jednotvárnou nudu. Jestli to budou obrázky mimoňů, jednorožců nebo pohádkových bytostí nijak nevadí. Oblečení by ale nemělo být frivolní, výstřední a extravagantní,“ vyjmenovává Špaček a dodává, že se občas objeví hlasy volající po školních uniformách. „Ty ale u nás nemají žádnou tradici a nikdy se neujaly,“ uzavírá.

Zakázaný hidžáb v pražské zdravotnické škole

Česká školní inspekce doposud žádnou stížnost na nevhodné oblečení žáků ve škole nedostala z ani jedné strany. Jedinou výjimkou je tak hlavně špinavé a smradlavé oblečení. V takovém případě si ho vyzvednou buď rodiče, nebo je možné dítě učit samostatně pod dohledem učitele, než skončí vyučování. Třeba v kabinetu.



Školy v republice maximálně definují oblečení u tělocviku nebo laboratoří. Výraznější omezení udělala na Střední zdravotnické škole Ruská v Praze, kde ředitelka Ivanka Kohoutová zakázala ve škole nosit na hlavě šátky. Dvě muslimky školu opustily. Studentka ze Somálska školu ale žalovala. Nejdříve neuspěla, ale v prosinci loňského roku se jí zastal Nejvyšší soud.

Ředitelka školy Ivanka Kohoutová loni ale dostala v roce 2018 od prezidenta Miloše Zemana medaili za zásluhy o stát. Konkrétně ji Hrad ocenil jako „statečnou ženu v boji s netolerantní ideologií“ (celý text k přečtení zde).