Přísný dress code: do školy žádné tepláky, legíny, ani drahá saka

Příkladem je soukromá škola Oskara Kammera v německém Hannoveru: v závěru loňského roku tam zcela zakázali nošení sportovních tepláků. Pro mnohé teenagery je to součást životního stylu, bez baseballové čapky, bílých tenisek a teplákové soupravy neudělají ani krok. Škola to ale nemíní tolerovat. Ředitelka Alvira Ramazonova rozeslala rodičům mail, ve kterém označila teplákové soupravy za nepřijatelné. Podle listu Hannoversche Allgemeine to není zdaleka ojedinělý jev.