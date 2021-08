Tálibánu nelze věřit. Milionům lidí hrozí poprava, varuje český Afghánec

Svět se teď snaží vysvětlit, proč získal Tálibán zemi prakticky bez jediného výstřelu. Čím si to vysvětlujete vy?

Prezident a vláda řekli, že střílet se nesmí. Stále spoléhali na to, že s Tálibánem proběhnou nějaká jednání, takže ozbrojené složky nekladly odpor. Všichni čekali na rozkaz, který nepřišel. Vše se odehrálo velmi rychle. Věřili, že vzbouřenci nikdy nevstoupí do Kábulu. To byla chyba. Navíc tam už nebyla spojenecká vojska. Tálibán tak získal zemi bez boje.

Zítra se může stát, že popraví deset tisíc lidí a zase řeknou, že muži neposlechli rozkaz. Takhle to s Tálibánem je. Jednat s ním nejde. Fawad Nadri viceprezident Česko-slovensko-afghánské obchodní komory