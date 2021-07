STALO SE DNES: Hackeři zaútočili na tisíce firem, Británii čeká Den svobody

Za hnutím Přísaha nejsou podle jeho předsedy Roberta Šlachty žádní miliardáři ani milionáři. „Ty faktury bohužel nikdo platit nechce a zůstává to na nás,“ řekl ve svém pořadu Napřímo, v němž se obrací na voliče. Tvrdí, že hateři, kteří útočí na Přísahu, mu nevadí. „Mě to posiluje,“ zhodnotil Šlachta, jehož hnutí má podle průzkumů šanci dostat se do Sněmovny.

Stovky až tisíce firem ve světě se staly o víkendu cílem mohutného kybernetického útoku. Panuje podezření, že je dílem skupiny REvil spojované s Ruskem. Hackeři žádají 70 milionů dolarů (asi 1,5 miliardy Kč). Vláda USA poskytne pomoc zasaženým subjektům, uvedla poradkyně prezidenta Joea Bidena ve věcech kyberbezpečnosti Anne Neubergerová. Biden dříve ohlásil, že se původ útoku vyšetřuje.

Začátek hlavní turistické sezony letos pro správce národních parků a chráněných oblastí znamená velké starosti. Návštěvníků v cenných lokalitách je každým rokem víc a víc. Strávit letošní letní dovolenou v České republice plánuje 76 procent Čechů, do zahraničí se jich chystá vyrazit 41 procent. „Z regionů nejvíce přitahují návštěvníky Jihočeský a Jihomoravský kraj,“ popisuje Ivana Vejvodová, tisková mluvčí Czech Tourism. Zatímco ochránci přírody mají obavy, památky jsou připravené přivítat návštěvníky s otevřenou náručí.

Po chladnějším pondělku s nejvýše 25 stupni a převážně zataženou oblohou se republika podle počasí rozdělí, jako by obě půlky k sobě ani nepatřily. Zatímco v její západní části se teploty na této úrovni udrží, východ čeká příchod velkých veder. Ve čtvrtek by tam mělo být až 35 stupňů. Horké počasí doprovodí přeháňky či silné bouřky.

Britský premiér Boris Johnson v pondělí oznámí konec většiny protikoronavirových opatření v rámci svých plánů na „obnovení svobody lidí“ v zemi. „Den svobody“ má nastat 19. července, kdy by měl zároveň definitivně skončit zdlouhavý boj proti epidemii. Ta sice opět prudce posiluje, ale už se na ni prakticky neumírá. Dostala se tak podle dřívějších politických vyjádření na úroveň běžné sezonní chřipky.