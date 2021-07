STALO SE DNES: Dotace pro Moravu měly zkrátit dary, v Rakousku zahynula Češka

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na středečním mimořádném jednání vlády navrhne úpravu nařízení, podle kterého se mají dary z veřejných sbírek odečítat ze státní dotace pro lidi zasažené bouří a tornádem na jižní Moravě. Napsala to v úterý na Twitteru. Snižování dotace o dary vzbudilo kritiku veřejnosti. „Máte moje slovo, že k žádnému krácení dotace nedojde,“ vzkázala Dostálová lidem ze zasažených obcí.

Na horské túře v Rakousku zemřela devětapadesátiletá Češka. Ta se v pondělí odpoledne vydala s manželem na horskou túru do rakouské spolkové země Salcbursko. Při zdolávání strmého úseku se zřítila z výšky zhruba 40 metrů a zahynula. Na výstupu byla v danou chvíli sama a cizí zavinění její smrti je vyloučeno.



Hranice mezi Hongkongem a pevninskou Čínou se každým dnem rozplývá. Prodemokratičtí aktivisté jsou rok po přijetí tvrdého bezpečnostního zákona ve vězení, nebo v exilu, přestaly vycházet poslední opoziční noviny. V sedmimilionové metropoli se šíří atmosféra strachu a udavačství.



Česko pokračuje v přípravách na své předsednictví v Radě Evropské unie. To má začít 1. července 2022. Vláda na šestiměsíční předsednictví vyčlenila 1,24 miliardy korun. Rozpočet je tak na třetině toho, co stálo první české předsednictví v roce 2009. Podle premiéra Andreje Babiše to ovšem není konečné číslo.



Hasiči stále zasahují po výbuchu v areálu výrobce biopaliv Preol v Lovosicích na Litoměřicku. Vyhlásili třetí, tedy druhý nejvyšší, stupeň poplachu. Kolem 11:15 se jim podařilo požár lokalizovat, ukončení zásahu předpokládají kolem 20:00. Příčinou výbuchu byla zřejmě závada na separátoru řepky.