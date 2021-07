STALO SE DNES: Mutace delta nabírá na síle, olympiáda bude bez diváků

Mělo to být léto, kdy se situace po pandemii konečně vrátí do normálu, místo toho svět stále více znepokojuje koronavirová mutace delta. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje před rozsáhlým a předčasným rušením proticovidových opatření a některé státy, jako například Řečko nebo Španělsko, už pravidla opět zpřísňují. Zároveň jsou i takové, jež i přes narůstající počet nakažených naopak omezení ruší. Do těch patří hlavně Velká Británie, která ve středu zaznamenala nejvíc případů od začátku ledna.

František Mareš, který pracuje jako úředník obce Včelná na Českobudějovicku, se rozhodl zrušit trvalý pobyt ministrovi Adamu Vojtěchovi. Podle svých slov tak jednal sám a počítá s trestem. Obec, kde žijí více než dva tisíce obyvatel, se ministrovi omluví a úřední rozhodnutí zruší.



Pátkem se promění covidová pravidla. Největší výhody čekají na plně očkované. Nemusí se testovat ani po návratu ze zahraničí, oznámil na Twitteru ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Nově nezáleží na zemi, ze které se vrací. Naopak všichni ostatní musí na testy. Podle státu, ve kterém pobývali, pak na antigenní nebo PCR. Všichni ale musí vyplnit příjezdový formulář. Mění se také pravidla pro bezinfekčnost.



Ve čtvrtek zasáhnou celé Česko silné bouřky. Meteorologové varují, že v pásu od jižních Čech přes Vysočinu a východní Čechy mohou být i extrémně silné s přívalovými srážkami a nárazy větru kolem 100 kilometrů v hodině. Hrozí velké kroupy. Východ země zasáhnou vedra, na Moravě se mají teploty vyšplhat nad 34 stupňů Celsia.



Olympijské hry se po obnovení nouzového stavu kvůli koronaviru v Tokiu uskuteční bez diváků. Oznámili to zástupci organizačního výboru po dnešním jednání s vedením Mezinárodního olympijského výboru. Hry začnou 23. července.