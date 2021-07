STALO SE DNES: Budou restaurace kontrolovat hosty? V Kanadě shořelo město

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje, že by restaurace nově musely kontrolovat bezinfekčnost hostů. „Není vyloučeno, že bychom to zavedli jako povinnost. V tuto chvíli to ještě zvažujeme,“ řekl. Dosud mají lidé, kteří jdou do restaurace, povinnost mít negativní test na covid, potvrzení o prodělání nemoci nebo o očkování.

Jih Moravy minulý čtvrtek zasáhlo tornádo o síle F4, uvedli v předběžné zprávě meteorologové ČHMÚ. Tornádo si vyžádalo šest obětí, zhruba 200 zraněných a zůstaly po něm miliardové škody. Nejvíce zasáhlo obce Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, severní části Hodonína a Ratíškovice.



V pořadí již třetí čerstvý průzkum veřejného mínění přisuzuje vítězství ve volbách do Sněmovny vládnímu hnutí ANO. Naznačuje také, že koalice Spolu může předběhnout Piráty se STAN. Komunistům a sociálním demokratům pak stále více hrozí, že ve Sněmovně skončí pod hranicí volitelnosti.



Kanada čelí extrémní vlně veder, která vyvolala i požár v městečku Lytton. Většina budov shořela. Plameny se objevily tak rychle a náhle, že obyvatele evakuovali na poslední chvíli.



Ještě před rokem sportoval. Před šesti měsíci chodil. Nyní sedmatřicetiletý Martin Přecechtěl ve Švýcarsku ukončil svůj život. Dvouletý nerovný boj se zákeřnou nemocí ALS se rozhodl ukončit eutanazií. Táta dvou dětí a aktivní sportovec nejdříve kvůli nemoci přišel o možnost pohybu a byl upoután na vozík, později už nedokázal ani mluvit.