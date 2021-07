Vojtěch zvažuje, že restaurace budou muset kontrolovat bezinfekčnost hostů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zvažuje, že by restaurace nově musely kontrolovat bezinfekčnost hostů. „Není vyloučeno, že bychom to zavedli jako povinnost. V tuto chvíli to ještě zvažujeme,“ řekl ministr. Dosud mají lidé, kteří jdou do restaurace, povinnost mít negativní test na covid-19, potvrzení o prodělání nemoci nebo o očkování.