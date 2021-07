V baru má kontrola očkování či testů smysl, v restauraci ne, míní Válek

Kritizoval jste, že se ministerstvu zdravotnictví nepodařilo přijmout žádné opatření podle pandemického zákona, které by posléze soud neshodil. Budete tedy chtít, aby se ve Sněmovně příští týden diskutovalo o pandemickém stavu?

To bezesporu, navrhují to i další opoziční strany, dokonce i sociální demokraté. Existuje už jen jedno nebo dvě opatření ministerstva zdravotnictví, která ještě soud neshodil. Pandemický zákon za to nemůže, ale opatření ministerstvo zdravotnictví dostatečně nezdůvodňuje a nejsou cílená. Chceme, aby si to pan ministr promyslel i s odborníky, které na to má, zda ministerstvo zdravotnictví mentálně má na to, aby definovalo a dostatečně kvalitně zdůvodnilo svá opatření. Pokud toho ministerstvo schopno není, tak je mu ten pandemický zákon na nic. Přijali jsme ho, aby opatření nebyla plošná, aby to nebylo střílení na vrabce z brokovnice.

Podle informací, které stát zveřejňuje, se ale začíná zhoršovat situace ohledně šíření koronaviru v Praze a přibývají případy agresivnější delta mutace koronaviru.

Já jsem se na to ptal pana ministra. Je to plošně ve všech pražských částech, nebo se některé vymykají? Je to komunitní šíření v rodinách, nebo je to šíření v některých typech podniků, zařízení? Jsou všichni ti pacienti s novými mutacemi, nebo většina má mutace, které je běžné v republice, a je to standardní šíření ve městě, které má milion obyvatel? Pokud neznáme odpovědi na tyto otázky, tak jsme zase v situaci, kdy ministerstvo přijme plošná opatření, která nebudou dostatečně zdůvodněná a soud je shodí. Chceme dotlačit ministerstvo k tomu, aby dělalo to, co nám slíbil bývalý ministr Jan Blatný. Ten nám slíbil, že nám budou co čtrnáct dnů referovat, jaká opatření přijímají, vyhodnotí dopad těch opatření a zdůvodní Poslanecké sněmovně, proč opatření trvají dál. To se ale nestalo. Teď jsou dva měsíce prázdnin a my máme obavy, že mohou projít plošná opatření jen proto, že ministerstvo nemá odborníky na to, aby dokázali vytrasovat pražské pacienty a cíleně zasáhnout.

Plošná opatření vláda už ve čtvrtek vyhlásila. Zrušila bezinfekčnost 22 dnů po první dávce očkování a nařídila také testování po návratu z dovolených v zahraničí.

Chceme apelovat na vládu, aby to bylo doporučení. To znamená - občané, když se vracíte z ciziny do České republiky, stát hradí PCR, nechte si ho udělat. Chráníte tím sebe, chráníte tím příbuzné, je to rozumné, chráníte tím své spolupracovníky v práci. Nechceme, aby stát říkal musíte, když to neuděláte, zavřeme vás. Je třeba apelovat na to, že to je rozumné, aby se s tím lidé ztotožnili.

Můžete to vláda jako poslanci uložit?

Můžeme přijmout jako Poslanecká sněmovna usnesení a pokud ho podpoří všechny poslanecké kluby, tak vysoce pravděpodobně ho ministerstvo zdravotnictví musí realizovat. V Poslanecké sněmovně je nás šest profesorů medicíny z různých oborů, nebo docentů, je nás tam třeba dvanáct doktorů, tak věřím, že jsme schopni odborně něco doporučit. Sedíme ve vědeckých radách lékařských fakult, tu problematiku diskutujeme, jsme zástupci prakticky všech univerzit a lékařských fakult.

Přesvědčujeme ministra, ať nejsou tři antigenní testy všech školáků na začátku školního roku

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyhlásil platnost nových opatření od 9. června. Může podle vás Sněmovna nějakým způsobem dosáhnout toho, aby platila trochu jinak, nebo spíš ne?

Čistě teoreticky může, pokud by ten bod byl na pořadu již ve středu a pokud bychom ho přesvědčili, že ta opatření nejsou úplně rozumná. Nám se několikrát podařilo ho přesvědčit. Vezměte si třeba ten pokus legislativně ošetřit covid pas, tam jsme ho přesvědčili, že to je blbost. Podařilo se nám ho přesvědčit u PCR testů pro tábory pro děli. Teď se ho snažíme přesvědčit, že varianta, že by se na začátku školního roku všem dětem třikrát dělal antigenní test, je blbost. Přesvědčujeme ho a někdy se to daří. Teď je na to samozřejmě málo času. Část těch opatření není úplně nesmyslná z mého pohledu a jsem připraven je i podporovat. Mně se spíš některé formulace. Třeba když se původně objevila informace, že byly zakázány cesty do Tuniska. Technicky ani nemůžeme podle žádného zákona zakázat někam cestovat.

K tomu už ministr řekl, že to je „výrazné nedoporučení“ tam jet.

Nevím, jaký je rozdíl mezi výrazným nedoporučením a nedoporučením. Měl by daleko lépe komunikovat, proč to nedoporučuje. Čeho se občané mají bát, kteří se mají bát víc a kteří daleko méně. Pravděpodobně pokud někdo koupí prarodičům výlet do Tuniska, tak to není dobrý nápad. Pokud tam cestuje skupina dvou mladých lidí, kteří jsou naočkovaní, a bude se pohybovat někde po horách ve dvou a skoro s nikým se nepotkají, tak to riziko je malé. Samozřejmě popisuji extrémní situace, ale takto je třeba to formulovat. Co je zásadní, je potřeba srozumitelně vysvětlit, proč by se po návratu měli lidé testovat. Musí přesvědčit občany, aby spolupracovali. Jak zjistí stát, že lidé, kteří se vracejí, přiletěli z Tuniska do Rakouska a vracejí se domů z Rakouska, pokud nebudou spolupracovat? A to se ministerstvu zdravotnictví nedaří. Proto chceme, abychom se o tom bavili. Tak, jak to ministerstvo říká, místo toho, aby to občany stimulovalo ke spolupráci, je to stimuluje k bojkotování nebo odporu. A to je špatně.

Je správné se nechat po návratu z ciziny otestovat

Je podle vás správně, že mají lidé po návratu z dovolených zaměstnavateli dokládat svoji bezinfekčnost?

Jak k tomu chcete ty lidi donutit a jak chcete zaměstnavatele k tomu donutit. Já pracuji v nemocnici. Jak já se dozvím od svého podřízeného, že byl v cizině? Jedině tak, že jim vysvětlím a přesvědčím je, že to je k jejich prospěchu, k prospěchu jejich spolupracovníků. Asi je správně, aby člověk, který se vrátí z Chorvatska, z Tuniska, z jakékoliv destinace, kde se mohl nakazit, nebo mohl chytit nějakou mutaci, která je riskantnější, po návratu do kolektivu se nechal otestovat. Aby měli všichni jistotu, že to je v pořádku. Tady nevidím problém.

Vidím problém v tom, jak je to formulováno. Když se nenecháte testovat, nesmíte do práce, a když tam půjdete, zaměstnavatel dostane pokutu. To je naprosto špatná rétorika. Já, byť jsem naočkovaný, tak pokud bych jel do zahraničí, do rizikové destinace, tak se po návratu nechám otestovat, pro jistotu. Není to žádná hrůza, je to zdarma. Než abych riskoval, že v nemocnici nakazím nějakého onkologického pacienta.

Ministr Vojtěch zvažuje možnost, že by bezinfekčnost návštěvníků musely kontrolovat i restaurace, a že by k tomu mohla pomoci mobilní aplikace čTečka, která je určena ke kontrolovaní platnosti certifikátů o očkování, negativním testu, či prodělaném covidu. Je to správný nápad?

Byl jsem shodou okolností slavit úspěšnou bakalářskou obhajobu svého syna. Seděli jsme u stolu společně s rodinou. Vedle nás nikdo neseděl, nejbližší stůl byl čtyři metry daleko. Dáma, která nás obsluhovala, měla roušku. Úplně nevím, proč má v takové restauraci smysl cokoli kontrolovat. Pravděpodobně asi není šťastné, když v nějakém baru, kde je tak těsno, že se otírám o všechny kolem mě, a ti lidé jsou tam bez roušek, kdyby se tam objevili dva, tři nakažení, kteří mají nějakou mutaci a neví o tom. Tam si dovedu představit, že nějaká kontrola má smysl.

Pokud dojde ve Sněmovně na pokus o hlasování o zrušení pandemické pohotovosti, myslíte si, že ho v tuto chvíli Česká republika potřebuje?

To je otázka, na kterou vám nedokážu takhle odpovědět. Pokud neumí využít pan ministr pandemický zákon a pokud neumí přijmout opatření, které by bylo v souladu s legislativou pandemického zákona, tak nepotřebujeme pandemickou pohotovost. Situace se bezesporu zlepšuje a existuje řada jiných nástrojů, které může ministerstvo zdravotnictví k ochraně občanů a k preventivním opatřením využít. Samozřejmě si myslím, že je načase, aby daleko více byly vtaženy do hry hygienické stanice.