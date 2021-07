Kontrola bezinfekčnosti hostů nesmí přejít na restauratéry, míní asociace

Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) jsou restaurace stále bezpečným místem a nepředstavují žádné epidemické riziko. Ministerstvo zdravotnictví ovšem zvažuje, že by případná kontrola bezinfekčnosti hostů plně přešla na provozovatele gastro provozů. Pro provozovatele by to představovalo výraznou komplikaci, kritizuje zástupce za AMSP Luboš Kastner.