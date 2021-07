Lidé si testy do kina či na koncert platit nebudou, varují pořadatelé

„Především jde o to, kdo a jak bude kontrolu u vstupu dodržovat,“ reaguje vedoucí pražského kina Lucerna Bedřich Němec. „Už nyní mám pocit, že jsme v Lucerně jedni z mála, kteří nařízení plní. U vstupu důsledně doklad o testu, očkování či prodělaném onemocnění vyžadujeme.“

Němec míní, že divák se pak v sále může cítit zcela bezpečně a teoreticky by ani nemusel mít při projekci nasazený respirátor. „Překvapuje nás však reakce návštěvníků, kteří tvrdí, že nikde jinde v kulturním zařízení po nich doklad nepožadovali,“ pojmenoval vedoucí kina zásadní problém.

„Pokud bychom se všichni v kulturní sféře semkli a doklad důsledně vyžadovali, vedlo by to možná k větší proočkovanosti a k 1. září, kdy už testy nebudou hrazené, bychom měli obrovský naočkovaný potenciál lidí, kteří by pak třeba mohli v hledišti i odložit roušky a užít si projekce, představení a koncerty bez omezení,“ soudí Bedřich Němec.

Zlata Holušová, která stojí v čele festivalu Colours Of Ostrava, pokládá za těžké nyní cokoli komentovat: „Za dva měsíce už může být zase všechno jinak. Z hlediska koncertů a festivalů se ukazuje, že jediná cesta pro pořádání je i bude očkování, a to je to důležité - aby se lidé očkovali.“



Pořadatel koncertů Pavel Zelinka ze společnosti Sanctuary.cz, která dováží do Česka temně elektronické, gotické, postpunkové a jiné alternativní interprety, varuje, že posluchači nepřijdou.

„Pokud si lidi ke vstupence budou muset skutečně ještě zaplatit test, padá finanční odpovědnost bohužel na stranu promotérů a pořadatelů,“ prorokuje.

„Už teď máme bohužel první ohlasy, že pokud si budou muset připlácet za test, přestanou fanoušci na koncerty chodit. A bohužel v naší subkultuře se pohybuje dost takových, kteří se očkovat nechtějí či nemohou. Je jich vyšší podíl než třeba v sociální skupině, která chodí na Chinaski nebo Kabát,“ upozorňuje Zelinka.