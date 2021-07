Máte červenou Tečku? Stačí upravit mobil a zezelená test i očkování

Některým lidem v pátek certifikát o očkování zčervenal. Je to dáno novými pravidly pro prokazování bezinfekčnosti. Nově totiž nestačí uplynutí 22 dní od první dávky. Počítá se až 14 dní od té druhé. Do té doby je třeba se nechávat testovat kvůli návštěvám různých služeb - restaurací, bazénů či podobně. Přitom platnost PCR testů je 7 dní a antigenního 72 hodin.



Právě testy i certifikát o očkování se lidem v aplikaci Tečka zobrazují. Redakce iDNES.cz vyzkoušela, zda je možné posunutím data v mobilu ovlivnit platnost testu či očkování. Stačí to.

V pátek o výhodu první dávky podle ministerstva zdravotnictví přišlo 1,75 milionů lidí. Odběrová místa jsou však nyní kvůli dovoleným a nutným testům zaplněná. Lidé si dávají tipy na internetu, jak problém obejít. Jedním z nich je právě změna data v mobilu.



Neplatný test i čerstvé očkování zezelená

Na zkoušku redakci posloužil antigenní test, kterému platnost vypršela 28. června. V mobilu (13. července pozn. red.) stačilo však ručně nastavit datum 27. června. Certifikát o platnosti testu okamžitě v aplikaci zezelenal.



To samé však platí i na očkování. Pokud má někdo po druhé dávce, musí na platnost očkování čekat 14 dní. Stačí, aby naopak datum posunul dopředu. To, že je test propadlý či certifikát o očkování ještě neplatí, odhalí aplikace čTečka, kterou mohou používat restaurace, bazény či kadeřníci. Neplatnost certifikátů neodhalí pouze v momentě, kdy jsou oba telefony nastaveny na stejné datum.



Redakce iDNES.cz s problémem oslovila i vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu. „Zabarvení v aplikaci Tečka je jenom indikativní pro držitele certifikátu, ne důkaz platnosti - to by si každý mohl taky nagenerovat QR kód z čehokoliv a dokreslit k němu zelenou PhotoShopem. Správná kontrola je čTečkou, které důvěřuje kontrolor, spoléhání se na mobil držitele je vždy potenciálně rizikové,“ řekl pro iDNES.cz.

Aplikace Tečka podle něj odkazuje na pravidla platná v Česku. „Pro scan QR kódu, například při cestě do zahraničí, změna systémového času nikomu nepomůže,“ dodal.

Mluvčí NAKIT Lukáš Trnka pro iDNES.cz uvedl, že nápravu nechystají. „My to víme. Neplánujeme tomu nějak zamezit, ani nevím, jestli by to technicky šlo. Nebudeme proto vymýšlet nějaké systémové řešení. Pro nás je to o důvod více využívat čtecí aplikaci,“ podotkl Trnka.