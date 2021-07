Diváci nezapomněli. Na letní scény však míří spíš nárazově podle počasí

Zatímco Zlata Adamovská jiskří v komedii z prostředí panelákového bytu, jen o několik desítek metrů dál právě akrobati Cirku La Putyka překonávají své fyzické limity na běžícím páse. Letošní léto, kdy se většina divadel snaží dohnat uniklou sezonu, právě tak rozdílné zážitky nabízí. I scény, které využívaly prázdniny ke skutečnému odpočinku, nyní lákají lidi na tvorbu nazkoušenou během lockdownu. Jen v Praze a okolí přibylo více než osm nových letních scén, kam lze za divadlem vyrazit.



Nabídka by tedy byla, ale co poptávka, je divák skutečně tak vyhladovělý, jak divadelníci předpokládali? „Po více než měsíční zkušenosti s hraním nejen venku, ale i uvnitř máme radost, že na nás diváci nezapomněli a přišli,“ hlásí za divadlo Studio DVA Tomáš Přenosil. „Za to jim patří velký dík, protože tak dali práci řadě divadelních profesí. Pozorujeme jasnou vzrůstající tendenci, související i s vývojem počasí a také s návratem do normálu ve smyslu vyjasnění situace okolo návštěv kultury,“ dodává.

Na poslední chvíli

Pražská scéna letos vedle zavedeného Vyšehradu hraje ve Stromovce au Libeňského zámečku. „Zajímavý je i další trend, který dříve nebyl možný, protože představení byla vyprodána dlouho dopředu, a to nákup vstupenek na poslední chvíli při hezkém počasí,“ vypozoroval Přenosil.

Diváci tedy nenakupují s takovým předstihem, jak tomu bylo v precovidových časech. Novou zkušenost potvrzuje i mluvčí Hudebního divadla Karlín Tomáš Matějovský. „Ale nelze se jim co divit, mnozí z nich mají v ruce vstupenky na už několikrát přesouvaná představení či vouchery a nikdo nemá jistotu, co vláda vymyslí za opatření v průběhu léta. Zatím to vypadá dobře, v open air můžeme hrát bez omezení počtu diváků a ti se pozvolna vrací.“ Karlínská scéna totiž letošní léto tráví v pražských Letňanech, premiérou Rebelů zde totiž odstartovala Muzikálové léto.



Za pravdu jim dává i Markéta Hanušová z Divadla pod Palmovkou, které v létě hraje v prostorách šapitó Azyl78: „Obchodní chování návštěvníků se změnilo, troufám si říct, že nenakupují s takovým předstihem jako dřív, proto budeme moci hodnotit až po proběhlé letní sezoně.“ Libeňská scéna letos vedle letního hraní pro velký zájem poprvé otevírá i Letní hereckou školu, kde si zájemci budou osvojovat techniky práce s hlasem či veřejného vystupování.

Podobně jako Palmovka, i Divadlo v Řeznické využívá cizích prostor k letní produkci, hraje totiž ve Werichově vile a na dvoře Žižkovského divadla Járy Cimrmana. „Musím s lítostí říct, že z mnoha důvodů diváci váhají. Zaprvé je strašný přetlak nabídky a zadruhé pořád platí různá omezení a lidé trochu tápou, co kam a jak platí,“ popisuje ředitelka komorní scény Yvetta Srbová.

„Také počasí na plánování dopředu není úplně příznivé a myslím, že diváci si chtějí od všeho odpočinout a nekomplikovat si život. Bude to těžký návrat ke standardu i v podzimní sezoně, ale věříme, že pokud nebude další vlna, tak se postupně vrátíme k plné návštěvnosti,“ pokračuje s nadějí. Diváky prý oslovil program obou scén. „Srpen se u nás jeví jako preferovanější,“ dodává.

„Lidé se vracejí. Počty postupně rostou. Když uvážíme velkou nabídku letního programu, může nás zájem těšit,“ popisuje za Divadlo Spejbla a Hurvínka Darina Miklovičová. Slavná loutková scéna se v létě přesunula do zahrady hotelu Intercontinental, kde v rámci přehlídky DejVícePraze hraje spolu s Dejvickým divadlem, Violou či Semaforem.

Pozitivní zprávy přicházejí z brněnského Provázku. „Diváci se do Divadla Husa na provázku vrátili bez problémů, v pospolité a otevřené náladě dodržovali všechna stanovená opatření, která jejich kulturní zážitek nijak neumenšovala,“ hlásí Barbora Olšanová za legendární scénu, která v červnu hrála na dvoře v rámci přehlídky provázek.open.

„Provázkovský dvůr byl před pár lety zrekonstruován a tvoří tak otevřený prostor pro otevřenou společnost, kde se mohou lidé setkávat i mimo divadelní akce, třeba jen posedět v provázek.baru. Přehlídka provázek.open jako taková je letní scénou Divadla Husa na provázku a počítáme i s dalším ročníkem,“ dodává Olšanová.

Letní scéna bude nutná

Dlouhodobé letní praxi jsou podobně otevřené i ostatní oslovené scény. „Uvidíme, jak organizátoři festivalu DejVícePraze vyhodnotí první ročník. Rádi bychom pokračovali. Navíc se domnívám, ze bude letní scéna s ohledem na tržby i v příští sezoně nutná, zřejmě ale v omezenějším rozsahu. Letos máme v plánu odehrát na šedesát představení,“ uvažuje Miklovičová za Divadlo S+H.

To Studio DVA má s letním hraním dlouholeté zkušenosti. „Hodláme v této cestě pokračovat i nadále. Na kolika scénách budeme v příštím roce k zastižení, je aktuálně v jednání, ale rozhodně to bude více než jedna v Praze a pak tradičně Tvrz Divice a Vítězná u Dvora Králové,“ slibuje Přenosil.

Na Palmovce zatím tak daleko nehledí. „Letní hraní je pro nás v tomto roce zkouška, konkurence v podobě koncertů, festivalů a open air akcí je silná. Lidé jsou více zvyklí chodit do divadla v akademickém roce, takže příští rok zvážíme a budeme o něm diskutovat, až léto zhodnotíme,“ vysvětluje Hanušová.

Pokud by se situace zcela vrátila do normálu, další letní zkušenosti by se nebránili ani v Řeznické. „Má to svoje kouzlo a atmosféru. Jen ne všechny inscenace se dají venku z různých technických a scénických důvodů hrát. Ale rádi bychom vytvořili tradici letního hraní, pokud bude ze strany diváků a obou scén zájem. Těšíme se na naše diváky, a choďte,“ uzavírá Yvetta Srbová.