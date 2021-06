Jeho restaurace byly na dně. A tak hospodský rozjel půjčovnu karavanů

„Vždycky jsem si myslel, že když mám hospody a ubytování, mé podnikání nemůže nic ohrozit,“ říká majitel gastro a ubytovacích provozů Pavel Kalus. To, že se mýlil, ukázala až pandemie, která minulý rok uzavřela nejen restaurace, ale i penziony a další služby.

Dejvické restauranty fungovaly jen přes výdejní okénka, ale své zaměstnance udržel hospodský i přesto, že neměl téměř žádné příjmy. Kvůli covidu se naučil rychle komunikovat se zákazníky přes sociální sítě a objevil sílu Facebooku. „Mohl jsem zákazníky rychle informovat o otevírací době, ale třeba i o nabízených jídlech nebo akcích, které jsem pořádal,“ dodává hospodský.

První uzavření podniků ustál, a tak se v létě vypravil s manželkou na dovolenou. Chtěli vyzkoušet něco nového, půjčili si karavan a strávili volno na jižní Moravě. „Karavaning nás uchvátil natolik, že jsme vůz nechtěli ani do půjčovny vracet,“ vzpomíná Kalus.

Stačilo pár týdnů strávených v půjčeném karavanu a rozhodnutí koupit si vlastní bylo na spadnutí. Na konci loňských prázdnin tak složil zálohu, když v tom opět přišel podzimní lockdown. Zamýšlená koupě se musela odložit. „Všechny úspory jsem zase začal cpát do hospod a penzionu,“ smutně přiznává podnikatel.

Zážitek s karavany byl ovšem tak silný, že ho dovedl až k podnikatelskému záměru. Neměl tolik práce a tak hledal, co by mohl dělat. Nakonec se rozhodl založit novou firmu a koupit na ni dva karavany, které bude nejenom pronajímat, ale sloužit i jemu.

„Kdyby nenastala covidová situace, k novému byznysu se nikdy nedokopu. Časem bych asi nějaký karavan pořídil, ovšem díky podnikaní mám hned dva,” směje se.

Nové podnikání plní sen

Na konci roku se spojil se zástupcem brněnské firmy, od které si původně chtěl karavan koupit, a sdělil mu svůj podnikatelský záměr s půjčovnou. V prodejně a půjčovně karavanů Neugebauer s nadšením zjistil, že kromě brněnské pobočky budou mít také pobočku pražskou.



Na nová auta podnikatel získal leasing a okamžitě založil půjčovnu. „Koupil jsem dva karavany, které byly v té době skladem, protože jinak se na ně čeká i půl roku,” dodává. V tom okamžiku ovšem netušil, kolik práce si na sebe ušil. Představoval si, že koupí auta a začne je hned nabízet.

V první řadě bylo nutné zvážit, na jaké klienty bude půjčovna cílit. Pak vytvořit nové webové stránky, investovat do reklamy a marketingu. V neposlední řadě dovybavit vozy všemi doplňky. Karavan se totiž obvykle dodává bez příslušenství.

Pavel Kalus přiznává, že více než sto tisíc stálo samotné jejich vybavení. Pořizoval do nich i klimatizaci i topení, protože tento typ karavanů je vhodný i na zimu, markýzy, nádobí, navigace se zpětnou kamerou, grily, držáky na kola, povlečení, ručníky, kempingový nábytek, rozložitelný toaletní papír i solární panely.

„Vydal jsem se ze všech peněz a jel fakt na krev. Když jsem měl vše nakoupené a připravené, spustil jsem webové stránky a čekal na prvního zákazníka. Jenže on nikdo nevolal,“ říká majitel půjčovny.

První rezervace přišla až během postupného rozvolňování. „Chtělo to jen čas, na léto už nemám téměř žádný volný termín. Když to půjde dobře, přikoupím další auta,” dodává spokojeně podnikatel.

Na první místě je hmotnost

Na karavan stačí řidičský průkaz do 3,5 tuny. Vozidlo váží přibližně tři tuny, musí být však co nejlehčí, protože se do celkové hmotnosti počítá tzv. doložnost. Půl tuny tak lze doložit do maximální nosnosti. Do toho se počítá hmotnost člověka i náklad.

Naskládat do auta vše potřebné je taková hra s čísly. „Naložit musíte pitnou vodu, zavazadla a počítá se i váha cestujících. Takže půl tuny opravdu není zase tak mnoho. Jen samotná elektrokola udělají nosnost třeba sto až sto padesát kilo,” dodává majitel půjčovny.

Kalusovy karavany jsou vybavené propanovými bombami, které jsou lehčí a praktičtější než ty propanbutanové. „V Evropě se propanbutanové bomby nepoužívají, tak jsem do karavanů pořídil propanové bomby, jsou sice dražší, ale na cestu do zahraničí mnohem praktičtější, právě z důvodu případné výměny,” doplňuje Kalus k výbavě.

Předávání zapůjčeného karavanu pak trvá i hodinu. Musíme klientům vysvětlit, jak vše funguje, od chemické toalety až po klimatizaci. „I když je tištěný návod k dispozici v autě, nyní připravujeme i instruktážní video, aby měli klienti možnost kdykoliv ho zhlédnout,” dodává.

Po každém vrácení vůz opět připravíme pro dalšího zákazníka. Vyměníme povlečení, uklidíme interiér a vyčistíme. Auto také dezinfikuje ozonem, což vyčistí interiér od všech virů včetně koronaviru.

Půjčujete karavan? A mohl bych ho vidět…

Nově založená půjčovna karavanů z počátku nebudila mezi zákazníky důvěru. Chyběly reference, ať ty pozitivní či negativní, a tak se stalo, že jeden z prvních zákazníků po zaplacení zálohy znejistěl a chtěl karavan vidět v reálu.

„Měl pravděpodobně pochybnosti o naší existenci, a tak nás požádal o předvedení vozu. Velmi se mu ulevilo, když zjistil, že nejen existujeme, ale máme také nový a vybavený karavan,” směje se Pavel Kalus při vzpomínce na jednu z prvních zakázek a dodává, že preferuje osobní přístup.

Snaží se byznys dělat jinak, příjemně pro zákazníky. Spolupracuje s několika vinaři i Únětickým pivovarem a vybavuje malé lednice pivy a láhví prosecca. „Je to malý náklad, ale velký marketing.“

Výbavu karavanů zařizuje podle svých osobních zkušeností. Loňská dovolená v karavanu mu ukázala, že některé drobnosti mu vadily natolik, že se rozhodl jít vlastní cestou. Vadilo mu například některé kuchyňské vybavení.

„Nesnáším jíst z plastového nádobí, a tak jsem se rozhodl, že v karavanech nebude jednorázové nádobí, vybavil jsem je porcelánem, sklem i příbory,” říká Kalus. Na přání klienta opatří vůz také plynovým grilem, kempingovým nábytkem či kapslovým kávovarem s náboji. „Mezi jinými karavanisty je trochu exot, ale když přijedu do nějakého kempu, výbavu mi ostatní chválí,” přiznává.

S karavanem je to trochu jiná jízda. „Já jsem hned napoprvé pochopil, že cesta je cíl. Jedete po okresce a užíváte si tu pohodovou jízdu, nikam nepospícháte, povídáte si a právě to je na karavanech to nejlepší. Podle něj karavaning podporuje sociální i rodinný život. Když se vám zalíbí nějaké místo, zkrátka zastavíte a třeba tam i přespíte. „Je to velké dobrodružství, třeba už jen to, zaparkovat bez škrábanců a pomačkaných plechů,” dodává.

Obytná auta jsou letní hit

Karavaning v České republice v posledních letech zažívá obrovský boom. Zájem o obytné vozy i karavany v posledních pěti letech roste a pandemie covid-19 jej ještě umocnila. Rostou prodeje jak menších vozů, tak těch prostornějších nad 3,5 tuny.

Podle statistik Asociace kempování a karavaningu je zájem jak o obytné vozy tak i karavany. U obytných vozů v dubnu registrace stouply meziročně o 170 procent, o karavany pak zhruba o 113 procent. Nápor řeší i půjčovny, zákazníci sice ještě mohou najít volné vozy, nabídka je však limitovaná.

„Co se týče letošního léta, sledujeme nárůst rezervací o 150 procent v porovnání s loňským rokem. Hlavním rozdílem je to, že si lidé letos rezervovali vozy na léto již v únoru a březnu. V současné době je téměř nemožné sehnat volné auto na pronájem, mnoho zákazníků to řeší tak, že si kupují vlastní vůz, a to jak nový či ojetý,” říká Pavla Skolil ze společnosti Morelo CZ.

Podle údajů české platformy Campiri, která se zaměřuje na půjčování karavanů online, nyní tvoří až 75 procent zákazníků půjčoven nováčci. „Zájem je skutečně obrovský. Poptávka po dovolené na kolech významně rostla už před pandemií, ale z dat vidíme, že covid-19 tento trend značně urychlil,“ řekl šéf Lukáš Janoušek.



Momentálně je v Čechách v provozu na dvě stě půjčoven obytných vozů a karavanů, od těch nejlevnějších až po ty luxusní. Cena se obvykle liší podle vybavenosti i stáří konkrétního karavanu.