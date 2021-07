Vojtěch, pomatený sultán. ODS ho viní z příprav opatření zrušených soudem

„Ministr zdravotnictví se chová jako pomatený sultán, který odvolává, co slíbil a slibuje, co odvolal, když nyní opět zvažuje povinnou kontrolu hostů v hospodách, restauracích a divadlech. Opět tak zvažuje opatření nápadně podobná těm, která soud označil jako nezákonná,“ uvedla ODS na Twitteru.

Vojtěch v pátek připustil, že zvažuje, že by restaurace nově musely kontrolovat bezinfekčnost hostů. „Není vyloučeno, že bychom to zavedli jako povinnost. V tuto chvíli to ještě zvažujeme,“ řekl ministr. Dosud mají lidé, kteří jdou do restaurace, povinnost mít negativní test na covid-19, potvrzení o prodělání nemoci nebo o očkování.



Podnikatelé se tomu již dříve bránili s tím, že nemají pro vymáhání takového dokladu či pro vykázání hosta z podniku oporu v zákonu.



„Není možné připustit, aby se v demokratickém právním státě stal ministr zdravotnictví (byť s dobrými úmysly) dokonce bez vyhlášení nouzového stavu osobou obdobnou římskému diktátorovi s rozsáhlou možností regulovat lidské chování,“ napsal koncem června Nejvyšší správní soud v rozkladu k již několikátému zrušení opatření resortu zdravotnictví.



Ve stejném duchu se nese i kritická reakce vůdkyně opoziční TOP 09 Markéty Adamové Pekarové, podle níž „ministerstvo zdravotnictví zakázalo od čtvrtka cestování do Ruska“.



„Stát nemá právo bránit lidem vycestovat, má nastavit podmínky návratu! Již před časem se právníci shodli, že takové opatření lze u soudu napadnout s odkazem na Listinu. Skončí to skórem soudy vs. vláda 50:0,“ napsala na Twitteru.



Na stránkách ministerstva zdravotnictví se lze i nyní v pátek kolem 15:00 SELČ dočíst, že platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření nových mutací koronaviru.

Zákaz vycestování podle ministerstva zdravotnictví (2. 7. 2021)

Týká se to Ruska, Paraguaye, Namibie, Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe a Indie. Od pondělí k nim přibude Tunisko.

Vojtěch po čtvrtečním jednání vlády slíbil, že se zákaz cestování do takzvaných černých zemí změní na důrazné nedoporučení cesty.