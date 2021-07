Testy kvůli cestování si budou lidé hradit již na podzim, varoval Vojtěch

Cestování do zahraničí by se již brzy mohlo hlavně neočkovaným lidem prodražit. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že lidé nemají dlouhodobě počítat s tím, že jim budou v dosavadní míře hrazené testy na covid-19 z veřejného zdravotního pojištění. „Neříkám, že to bude zítra, myslím, že to je nějaký výhled, možná na nějaké podzimní období,“ řekl Vojtěch.